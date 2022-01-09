https://ria.ru/20220109/sneg-1767083280.html

В некоторых районах Москвы за несколько часов выпало два сантиметра снега

В некоторых районах Москвы за несколько часов выпало два сантиметра снега - РИА Новости, 09.01.2022

В некоторых районах Москвы за несколько часов выпало два сантиметра снега

Прирост свежевыпавшего снега в отдельных районах Москвы за несколько часов составил до двух сантиметров, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса... РИА Новости, 09.01.2022

2022-01-09T23:07

2022-01-09T23:07

2022-01-09T23:19

общество

москва

городское хозяйство москвы

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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Прирост свежевыпавшего снега в отдельных районах Москвы за несколько часов составил до двух сантиметров, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."Прирост свежевыпавшего снега в отдельных районах города за несколько часов составил до двух сантиметров. Прямо сейчас городские службы приступают к механизированному подметанию проезжей части и тротуаров с последующей противогололедной обработкой", — говорится в сообщении.Водителей призывают быть внимательными на дороге и не препятствовать прохождению колонн спецтехники.

https://ria.ru/20220109/sugroby-1767035474.html

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В Москве начался сильный снегопад В Москве начался сильный снегопад 2022-01-09T23:07 true PT0M18S

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общество, москва, городское хозяйство москвы