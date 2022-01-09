https://ria.ru/20220109/sneg-1767083280.html
В некоторых районах Москвы за несколько часов выпало два сантиметра снега
В некоторых районах Москвы за несколько часов выпало два сантиметра снега - РИА Новости, 09.01.2022
В некоторых районах Москвы за несколько часов выпало два сантиметра снега
Прирост свежевыпавшего снега в отдельных районах Москвы за несколько часов составил до двух сантиметров, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса... РИА Новости, 09.01.2022
2022-01-09T23:07
2022-01-09T23:07
2022-01-09T23:19
общество
москва
городское хозяйство москвы
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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Прирост свежевыпавшего снега в отдельных районах Москвы за несколько часов составил до двух сантиметров, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."Прирост свежевыпавшего снега в отдельных районах города за несколько часов составил до двух сантиметров. Прямо сейчас городские службы приступают к механизированному подметанию проезжей части и тротуаров с последующей противогололедной обработкой", — говорится в сообщении.Водителей призывают быть внимательными на дороге и не препятствовать прохождению колонн спецтехники.
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В Москве начался сильный снегопад
В Москве начался сильный снегопад
2022-01-09T23:07
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общество, москва, городское хозяйство москвы
23:07 09.01.2022 (обновлено: 23:19 09.01.2022)
В некоторых районах Москвы за несколько часов выпало два сантиметра снега
В некоторых районах Москвы за несколько часов выпало до двух сантиметров снега