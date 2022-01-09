06:49 09.01.2022 (обновлено: 07:00 09.01.2022)
В Нур-Султане опровергли информацию о прибытии боевиков "Талибана"*
В столице Казахстана Нур-Султане опровергли информацию о прибытии двух тысяч талибов
Полиция и военные на блок-посту в Нур-Султане, Казахстан
НУР-СУЛТАН, 9 янв - РИА Новости. Ситуация в столице Казахстана городе Нур-Султан находится под контролем, информация о прибытии туда 2 тысяч боевиков является ложью, заявили в городской комендатуре.
"Фейк: 2 тысячи талибов* приедут в Нур-Султан. Эта информация не соответствует действительности. Не поддавайтесь провокациям и панике. Верьте только официальным источникам", - сообщили в комендатуре, добавив, что ситуация в столице "находится под полным контролем".
Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 18 силовиков.
Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. Седьмого января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.
* Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.