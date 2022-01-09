https://ria.ru/20220109/siriya-1767080213.html

Террористы "ан-Нусры"* совершили шесть обстрелов в Идлибе

Террористы "ан-Нусры"* совершили шесть обстрелов в Идлибе - РИА Новости, 09.01.2022

Террористы "ан-Нусры"* совершили шесть обстрелов в Идлибе

Боевики террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"* совершили шесть обстрелов в идлибской зоне деэскалации, сообщил замруководителя российского Центра по... РИА Новости, 09.01.2022

2022-01-09T22:19

2022-01-09T22:19

2022-01-09T22:19

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МОСКВА, 9 янв - РИА НОВОСТИ. Боевики террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"* совершили шесть обстрелов в идлибской зоне деэскалации, сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Журавлев."За прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксировано шесть обстрелов со стороны позиций террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"*. В провинции Алеппо – один обстрел, в провинции Идлиб – два обстрела, в провинции Латакия – один обстрел, в провинции Хама – два обстрела", - сказал он.По его словам, в провинции Идлиб в результате обстрела из миномета, произведенного террористами из района Кансафра по позициям правительственных сил в районе населенного пункта Кафер-Небель, ранен один сирийский военнослужащий.* Террористическая организация, запрещенная в России

https://ria.ru/20220101/siriya-1766391488.html

сирия

москва

россия

идлиб (мухафаза)

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в мире, сирия, москва, россия, идлиб (мухафаза)