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Панорама Идлиба, Сирия - РИА Новости, 1920, 10.12.2018
Война в Сирии
https://ria.ru/20220109/siriya-1767080213.html
Террористы "ан-Нусры"* совершили шесть обстрелов в Идлибе
Террористы "ан-Нусры"* совершили шесть обстрелов в Идлибе - РИА Новости, 09.01.2022
Террористы "ан-Нусры"* совершили шесть обстрелов в Идлибе
Боевики террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"* совершили шесть обстрелов в идлибской зоне деэскалации, сообщил замруководителя российского Центра по... РИА Новости, 09.01.2022
2022-01-09T22:19
2022-01-09T22:19
война в сирии
в мире
сирия
москва
россия
идлиб (мухафаза)
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МОСКВА, 9 янв - РИА НОВОСТИ. Боевики террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"* совершили шесть обстрелов в идлибской зоне деэскалации, сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Журавлев."За прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксировано шесть обстрелов со стороны позиций террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"*. В провинции Алеппо – один обстрел, в провинции Идлиб – два обстрела, в провинции Латакия – один обстрел, в провинции Хама – два обстрела", - сказал он.По его словам, в провинции Идлиб в результате обстрела из миномета, произведенного террористами из района Кансафра по позициям правительственных сил в районе населенного пункта Кафер-Небель, ранен один сирийский военнослужащий.* Террористическая организация, запрещенная в России
https://ria.ru/20220101/siriya-1766391488.html
сирия
москва
россия
идлиб (мухафаза)
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в мире, сирия, москва, россия, идлиб (мухафаза)
22:19 09.01.2022
 
Террористы "ан-Нусры"* совершили шесть обстрелов в Идлибе

Террористы "ан-Нусры"* совершили шесть обстрелов в идлибской зоне деэскалации в Сирии

© AP Photo / Al-Nusra Front Twitter page Боевик террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"* (организация запрещена в РФ) в Идлибе
Боевик террористической группировки Джебхат ан-Нусра* (организация запрещена в РФ) в Идлибе - РИА Новости, 1920, 09.01.2022
© AP Photo / Al-Nusra Front Twitter page
Боевик террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"* (организация запрещена в РФ) в Идлибе
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 янв - РИА НОВОСТИ. Боевики террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"* совершили шесть обстрелов в идлибской зоне деэскалации, сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Журавлев.
"За прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксировано шесть обстрелов со стороны позиций террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"*. В провинции Алеппо – один обстрел, в провинции Идлиб – два обстрела, в провинции Латакия – один обстрел, в провинции Хама – два обстрела", - сказал он.
По его словам, в провинции Идлиб в результате обстрела из миномета, произведенного террористами из района Кансафра по позициям правительственных сил в районе населенного пункта Кафер-Небель, ранен один сирийский военнослужащий.
* Террористическая организация, запрещенная в России
Боевики ведут обстрел в провинции Идлиб - РИА Новости, 1920, 01.01.2022
1 января, 22:23Война в Сирии
Сирийский военнослужащий погиб в результате обстрела боевиков
 
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