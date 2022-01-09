https://ria.ru/20220109/seti-1767018490.html

Эксперт рассказал, когда в России начнут внедрять квантовые сети

Эксперт рассказал, когда в России начнут внедрять квантовые сети - РИА Новости, 09.01.2022

Эксперт рассказал, когда в России начнут внедрять квантовые сети

Квантовые сети будут массово внедрены в России в ближайшие три года, в первую очередь развитию рынка поспособствует возможность подключить к таким сетям... РИА Новости, 09.01.2022

2022-01-09T08:59

2022-01-09T08:59

2022-01-09T08:59

общество

технологии

мисис

россия

colonial pipeline

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40867/30/408673025_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1071c19e4152e2bb9b9fb64a33d1dc02.jpg

МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Квантовые сети будут массово внедрены в России в ближайшие три года, в первую очередь развитию рынка поспособствует возможность подключить к таким сетям городские предприятия, заявил РИА Новости директор Центра компетенций НТИ по квантовым коммуникациям на базе НИТУ МИСиС Юрий Курочкин.Квантовые линии связи позволяют передавать большие массивы данных с высокой скоростью. Причем передаваемая информация надежно зашифрована, так как в основе лежит технология кодирования и передачи данных в квантовых состояниях фотонов. Законы физики не позволяют измерить квантовое состояние так, чтобы оно не изменилось, поэтому квантовый канал связи невозможно прослушать незаметно для адресатов."Квантовые сети будут массово внедрены в России в ближайшие три года", - сказал Курочкин. Эксперт также напомнил, что согласно дорожной карте развития квантовых коммуникаций в России к 2024 году планируют запустить 7 тысяч километров квантовых сетей."Важной частью будут междугородние магистрали, но развитие рынка будет обеспечено в первую очередь городскими квантовыми сетями, к которым будут подключаться предприятия. Это обеспечит защиту информационной инфраструктуры многих отраслей от перспективных угроз взлома", - отметил Курочкин.Он пояснил, что среди таких отраслей могут быть финансовый сектор, энергетические предприятия, предприятия потребительского рынка, различные производства. "На примере кибератаки на Colonial Pipeline (состоялась в мае 2021 года) мы видим, что хакерская атака остановила крупнейший нефтепровод США", - напомнил эксперт.Центр компетенций НТИ на базе МИСиС – одна из первых площадок в РФ, где реализуют технологичные решения в сфере защиты данных с применением квантовой криптографии. В октябре 2021 года Центр запустил первую межвузовскую квантовую сеть с открытым доступом, которая объединила кампусы НИТУ МИСиС и МТУСИ.

https://ria.ru/20211216/khakery-1764024104.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, технологии, мисис, россия, colonial pipeline