Эксперт рассказал, когда в России начнут внедрять квантовые сети
Эксперт Курочкин: квантовые сети массово внедрят в России к 2025 году
МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Квантовые сети будут массово внедрены в России в ближайшие три года, в первую очередь развитию рынка поспособствует возможность подключить к таким сетям городские предприятия, заявил РИА Новости директор Центра компетенций НТИ по квантовым коммуникациям на базе НИТУ МИСиС Юрий Курочкин.
Квантовые линии связи позволяют передавать большие массивы данных с высокой скоростью. Причем передаваемая информация надежно зашифрована, так как в основе лежит технология кодирования и передачи данных в квантовых состояниях фотонов. Законы физики не позволяют измерить квантовое состояние так, чтобы оно не изменилось, поэтому квантовый канал связи невозможно прослушать незаметно для адресатов.
"Квантовые сети будут массово внедрены в России в ближайшие три года", - сказал Курочкин. Эксперт также напомнил, что согласно дорожной карте развития квантовых коммуникаций в России к 2024 году планируют запустить 7 тысяч километров квантовых сетей.
"Важной частью будут междугородние магистрали, но развитие рынка будет обеспечено в первую очередь городскими квантовыми сетями, к которым будут подключаться предприятия. Это обеспечит защиту информационной инфраструктуры многих отраслей от перспективных угроз взлома", - отметил Курочкин.
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Он пояснил, что среди таких отраслей могут быть финансовый сектор, энергетические предприятия, предприятия потребительского рынка, различные производства. "На примере кибератаки на Colonial Pipeline (состоялась в мае 2021 года) мы видим, что хакерская атака остановила крупнейший нефтепровод США", - напомнил эксперт.
Центр компетенций НТИ на базе МИСиС – одна из первых площадок в РФ, где реализуют технологичные решения в сфере защиты данных с применением квантовой криптографии. В октябре 2021 года Центр запустил первую межвузовскую квантовую сеть с открытым доступом, которая объединила кампусы НИТУ МИСиС и МТУСИ.