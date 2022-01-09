https://ria.ru/20220109/sberbank-1767017853.html

В Казахстане восстанавливает работу Сбербанк

В Казахстане восстанавливает работу Сбербанк - РИА Новости, 09.01.2022

В Казахстане восстанавливает работу Сбербанк

Сервисы мобильного приложения Сбербанка на территории Казахстана заработали без доступа в интернет, банкоматы в отделениях головных офисов работают в штатном... РИА Новости, 09.01.2022

2022-01-09T08:42

2022-01-09T08:42

2022-01-09T08:42

в мире

оон

одкб

сбербанк россии

жанаозен

алматинская область

актау

касым-жомарт токаев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/08/1766961711_44:0:1884:1035_1920x0_80_0_0_e8154494f325c243e383244063972de9.jpg

НУР-СУЛТАН, 9 янв - РИА Новости. Сервисы мобильного приложения Сбербанка на территории Казахстана заработали без доступа в интернет, банкоматы в отделениях головных офисов работают в штатном режиме по всей стране, кроме Алматинской области, говорится в сообщении кредитной организации."Сервисы мобильного приложения на территории Республики Казахстан функционируют без доступа в сеть интернет. Восстановление работы мобильного приложения произошло при содействии министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана, а также Национального банка Республики Казахстан", - сказано в сообщении.Банкоматы в отделениях головных офисов филиалов банка действуют в штатном режиме во всех регионах Казахстана, за исключением Алма-Аты и Алматинской области, где их работа будет возобновляться по мере стабилизации ситуации, добавили в Сбербанке.Также банк принял решение об отмене штрафов и пени по кредитам юридических и физических лиц в Казахстане до конца января 2022 года.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По уточненным данным МВД республики, погибли 16 силовиков.Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. 7 января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.Все финансовые организации Казахстана приостановили деятельность после контртеррористской операции и сбоев в работе интернета, сообщали в Нацбанке Казахстана.

https://ria.ru/20220109/postradavshie-1767017411.html

https://ria.ru/20220109/alma-ata-1767017314.html

жанаозен

алматинская область

актау

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, оон, одкб, сбербанк россии, жанаозен, алматинская область, актау, касым-жомарт токаев