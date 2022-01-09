В Казахстане восстанавливает работу Сбербанк
В Казахстане восстанавливает работу Сбербанк, банкоматы в головных офисах работают штатно
© Sputnik / Абзал Калиев / Перейти в фотобанкПассажиры в Международном аэропорту Нурсултан Назарбаев в Нур-Султане
© Sputnik / Абзал Калиев
Пассажиры в Международном аэропорту Нурсултан Назарбаев в Нур-Султане. Архивное фото
НУР-СУЛТАН, 9 янв - РИА Новости. Сервисы мобильного приложения Сбербанка на территории Казахстана заработали без доступа в интернет, банкоматы в отделениях головных офисов работают в штатном режиме по всей стране, кроме Алматинской области, говорится в сообщении кредитной организации.
"Сервисы мобильного приложения на территории Республики Казахстан функционируют без доступа в сеть интернет. Восстановление работы мобильного приложения произошло при содействии министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана, а также Национального банка Республики Казахстан", - сказано в сообщении.
Банкоматы в отделениях головных офисов филиалов банка действуют в штатном режиме во всех регионах Казахстана, за исключением Алма-Аты и Алматинской области, где их работа будет возобновляться по мере стабилизации ситуации, добавили в Сбербанке.
Также банк принял решение об отмене штрафов и пени по кредитам юридических и физических лиц в Казахстане до конца января 2022 года.
Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По уточненным данным МВД республики, погибли 16 силовиков.
Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. 7 января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.
Все финансовые организации Казахстана приостановили деятельность после контртеррористской операции и сбоев в работе интернета, сообщали в Нацбанке Казахстана.