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https://ria.ru/20220109/sanktsii-1767067225.html
В МИД ответили на угрозы США ввести новые санкции против России
В МИД ответили на угрозы США ввести новые санкции против России - РИА Новости, 09.01.2022
В МИД ответили на угрозы США ввести новые санкции против России
Москву не удивляют очередные угрозы со стороны США по поводу новых санкций, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, подчеркнув, что российская... РИА Новости, 09.01.2022
2022-01-09T18:38
2022-01-09T22:49
в мире
сша
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
россия
украина
джо байден
мария захарова
владимир соловьев (телеведущий)
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 9 янв — РИА Новости. Москву не удивляют очередные угрозы со стороны США по поводу новых санкций, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, подчеркнув, что российская сторона знает, как отвечать на подобные шаги."Это же классика &lt;..&gt;. По-разному пытаются переломить нас, сломить наш дух", — сказала она в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым".Как ранее передавало агентство Bloomberg со ссылкой на источник, администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность введения ограничений на поставки высокотехнологичной продукции и микроэлектроники в Россию в случае эскалации обстановки вокруг Украины.Киев и страны Запада все время ставят Москве санкционные ультиматумы из-за "стягивания войск" к украинской границе. В Кремле на это неоднократно отвечали, что страна может перемещать войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. Владимир Путин заявлял, что Москва не собирается ни на кого нападать. По его словам, российская угроза — это "выдумка тех, кто хочет наживаться на своей роли передового отряда борьбы с Россией, получать какие-то бонусы и преференции за это".В свою очередь, НАТО наращивает поставки вооружений на Украину, где также возросло число западных инструкторов, указывали в МИД. По мнению главы ведомства Сергея Лаврова, это может спровоцировать украинские власти "на военные авантюры", что создает прямую угрозу безопасности России.Как считают в Кремле, Киев делает ставку на силовое решение. В российском МИД отмечали, что Украина сосредоточила на границе с самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками половину личного состава армии и обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники.
https://ria.ru/20220109/ssha-1767034770.html
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сша
россия
украина
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в мире, сша, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия, украина, джо байден, мария захарова, владимир соловьев (телеведущий)
18:38 09.01.2022 (обновлено: 22:49 09.01.2022)
 
В МИД ответили на угрозы США ввести новые санкции против России

Представитель МИД Захарова ответила на угрозы США ввести новые санкции против России

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 09.01.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Читать ria.ru в
БЛАГОВЕЩЕНСК, 9 янв — РИА Новости. Москву не удивляют очередные угрозы со стороны США по поводу новых санкций, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, подчеркнув, что российская сторона знает, как отвечать на подобные шаги.
"Это же классика <..>. По-разному пытаются переломить нас, сломить наш дух", — сказала она в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым".
Как ранее передавало агентство Bloomberg со ссылкой на источник, администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность введения ограничений на поставки высокотехнологичной продукции и микроэлектроники в Россию в случае эскалации обстановки вокруг Украины.
Киев и страны Запада все время ставят Москве санкционные ультиматумы из-за "стягивания войск" к украинской границе. В Кремле на это неоднократно отвечали, что страна может перемещать войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. Владимир Путин заявлял, что Москва не собирается ни на кого нападать. По его словам, российская угроза — это "выдумка тех, кто хочет наживаться на своей роли передового отряда борьбы с Россией, получать какие-то бонусы и преференции за это".
Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 09.01.2022
12:32
Россия едет на встречу с США не с протянутой рукой, заявил Рябков
В свою очередь, НАТО наращивает поставки вооружений на Украину, где также возросло число западных инструкторов, указывали в МИД. По мнению главы ведомства Сергея Лаврова, это может спровоцировать украинские власти "на военные авантюры", что создает прямую угрозу безопасности России.
Как считают в Кремле, Киев делает ставку на силовое решение. В российском МИД отмечали, что Украина сосредоточила на границе с самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками половину личного состава армии и обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники.
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 09.01.2022
05:51
AP: США могут наложить на Россию эмбарго, как на Иран, КНДР, Кубу и Сирию
 
В миреСШАМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)РоссияУкраинаДжо БайденМария ЗахароваВладимир Соловьев (телеведущий)
 
 
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