05:51 09.01.2022 (обновлено: 07:40 09.01.2022)
AP: США могут наложить на Россию эмбарго, как на Иран, КНДР, Кубу и Сирию
AP: США могут наложить на Россию эмбарго по аналогии с Ираном, КНДР, Кубой и Сирией
МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. США могут включить Россию в перечень стран, попадающих под действие наиболее жестких экспортных ограничений. Об этом сообщают Associated Press и Bloomberg со ссылкой на американских чиновников.
Ранее газета New York Times опубликовала материал, согласно которому планируемые антироссийские санкции могут включать в себя экспортные ограничения на поставку России потребительских товаров, в которых используется произведенная или разработанная в США электроника.
Эмбарго, как утверждают AP и Bloomberg, будет наложено в случае обострения ситуации на Украине. Речь может идти о значительных ограничениях на экспортируемые товары. Этот список может варьироваться от авиационной продукции и инструментов до игровых консолей, телевизоров и смартфонов.
Bloomberg утверждает, что таким образом США хотят использовать свое технологическое преимущество для того, чтобы нанести удар по военному и гражданскому сектору России, а также по ее амбициям в технологической сфере.
При этом источник агентства отметил, что никаких конкретных решений по этому вопросу пока не принято.
Ранее высокопоставленный представитель администрации США пригрозил России в случае усугубления кризиса на Украине не только экономическими санкциями, но и дипломатическими последствиями.
Киев и страны Запада все время ставят Москве санкционные ультиматумы из-за якобы имеющего место "стягивания войск" к украинской границе. В Кремле на это неоднократно отвечали, что страна может перемещать войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. Президент Владимир Путин заявлял, что Москва не собирается ни на кого нападать. По его словам, российская угроза — это "выдумка тех, кто хочет наживаться на своей роли передового отряда борьбы с Россией, получать какие-то бонусы и преференции за это".