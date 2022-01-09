https://ria.ru/20220109/sanktsii-1767011900.html

AP: США могут наложить на Россию эмбарго, как на Иран, КНДР, Кубу и Сирию

AP: США могут наложить на Россию эмбарго, как на Иран, КНДР, Кубу и Сирию - РИА Новости, 09.01.2022

AP: США могут наложить на Россию эмбарго, как на Иран, КНДР, Кубу и Сирию

США могут включить Россию в перечень стран, попадающих под действие наиболее жестких экспортных ограничений. Об этом сообщают Associated Press и Bloomberg со... РИА Новости, 09.01.2022

2022-01-09T05:51

2022-01-09T05:51

2022-01-09T07:40

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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. США могут включить Россию в перечень стран, попадающих под действие наиболее жестких экспортных ограничений. Об этом сообщают Associated Press и Bloomberg со ссылкой на американских чиновников.Ранее газета New York Times опубликовала материал, согласно которому планируемые антироссийские санкции могут включать в себя экспортные ограничения на поставку России потребительских товаров, в которых используется произведенная или разработанная в США электроника.В настоящее время жесткие экспортные ограничения действуют в отношении Ирана, КНДР, Кубы и Сирии.Эмбарго, как утверждают AP и Bloomberg, будет наложено в случае обострения ситуации на Украине. Речь может идти о значительных ограничениях на экспортируемые товары. Этот список может варьироваться от авиационной продукции и инструментов до игровых консолей, телевизоров и смартфонов.Bloomberg утверждает, что таким образом США хотят использовать свое технологическое преимущество для того, чтобы нанести удар по военному и гражданскому сектору России, а также по ее амбициям в технологической сфере.При этом источник агентства отметил, что никаких конкретных решений по этому вопросу пока не принято.Ранее высокопоставленный представитель администрации США пригрозил России в случае усугубления кризиса на Украине не только экономическими санкциями, но и дипломатическими последствиями.Киев и страны Запада все время ставят Москве санкционные ультиматумы из-за якобы имеющего место "стягивания войск" к украинской границе. В Кремле на это неоднократно отвечали, что страна может перемещать войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. Президент Владимир Путин заявлял, что Москва не собирается ни на кого нападать. По его словам, российская угроза — это "выдумка тех, кто хочет наживаться на своей роли передового отряда борьбы с Россией, получать какие-то бонусы и преференции за это".

https://ria.ru/20220108/pomosch-1766917387.html

https://ria.ru/20220108/sanktsii-1766945828.html

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в мире, украина, сша, россия