https://ria.ru/20220109/sanktsii-1767009950.html

СМИ: США определились с санкциями против России из-за Украины

СМИ: США определились с санкциями против России из-за Украины - РИА Новости, 09.01.2022

СМИ: США определились с санкциями против России из-за Украины

Санкции США против России из-за ситуации на Украине могут включать в себя экспортные ограничения на потребительские товары, в которых применяется произведенная... РИА Новости, 09.01.2022

2022-01-09T02:44

2022-01-09T02:44

2022-01-09T04:41

в мире

украина

сша

владимир путин

министерство торговли сша

россия

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МОСКВА, 9 янв – РИА Новости. Санкции США против России из-за ситуации на Украине могут включать в себя экспортные ограничения на потребительские товары, в которых применяется произведенная или разработанная в Штатах электроника, об этом пишет газета New York Times со ссылкой на американских чиновников.Как утверждает издание, в случае обострения ситуации на Украине министерство торговли США может ввести ограничения на экспорт в Россию потребительских товаров с американской электроникой, таких как телефоны, компьютеры, холодильники, посудомоечные машины, в том числе произведенные в Европе, Южной Корее и других странах.Кроме того, предполагается введение санкций в отношении российской аэрокосмической и военно-промышленной отрасли, включая ограничения на экспортируемые Москвой боевые самолеты, комплексы ПВО и космические системы. По данным NYT, в последние дни Вашингтон также обсуждал с союзниками отключение крупнейших финансовых учреждений России от международных банковских и платежных систем.В декабре западные СМИ уже сообщали, что американские власти рассматривают возможность ограничить экспорт смартфонов и автозапчастей в Россию в случае обострения ситуации на Украине. Тогда заявлялось, что в Белом доме будут обсуждаться "чрезвычайные меры экспортного контроля, которые могут перекрыть доступ России к широкому спектру промышленных и потребительских технологий".Тогда же публиковались сообщения о том, что представители разведки США якобы могут начать тренировать украинские силы "для ведения боевых действий в ходе партизанской войны" с российскими военными. Также утверждалось, что Вашингтон может предоставить Украине тяжелое вооружение, в частности системы ПВО.Киев и страны Запада все время ставят Москве санкционные ультиматумы из-за якобы имеющего место "стягивания войск" к украинской границе. В Кремле на это неоднократно отвечали, что страна может перемещать войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. Президент Владимир Путин заявлял, что Москва не собирается ни на кого нападать. По его словам, российская угроза — это "выдумка тех, кто хочет наживаться на своей роли передового отряда борьбы с Россией, получать какие-то бонусы и преференции за это".Как накануне сообщил телеканал CNN со ссылкой на американские правительственные источники, администрация США опасается, что новые санкции в отношении России, которые могут быть введены в случае обострения ситуации на Украине, нанесут ущерб интересам самого Вашингтона в период следующих президентских выборов.

https://ria.ru/20220108/pomosch-1766917387.html

https://ria.ru/20211223/partizany-1765030845.html

украина

сша

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в мире, украина, сша, владимир путин, министерство торговли сша, россия