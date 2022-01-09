Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220109/sanktsii-1767009950.html
СМИ: США определились с санкциями против России из-за Украины
СМИ: США определились с санкциями против России из-за Украины - РИА Новости, 09.01.2022
СМИ: США определились с санкциями против России из-за Украины
Санкции США против России из-за ситуации на Украине могут включать в себя экспортные ограничения на потребительские товары, в которых применяется произведенная... РИА Новости, 09.01.2022
2022-01-09T02:44
2022-01-09T04:41
в мире
украина
сша
владимир путин
министерство торговли сша
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151366/65/1513666518_0:15:2500:1421_1920x0_80_0_0_09c48f306ffaf9190c7d973733cbc32f.jpg
МОСКВА, 9 янв – РИА Новости. Санкции США против России из-за ситуации на Украине могут включать в себя экспортные ограничения на потребительские товары, в которых применяется произведенная или разработанная в Штатах электроника, об этом пишет газета New York Times со ссылкой на американских чиновников.Как утверждает издание, в случае обострения ситуации на Украине министерство торговли США может ввести ограничения на экспорт в Россию потребительских товаров с американской электроникой, таких как телефоны, компьютеры, холодильники, посудомоечные машины, в том числе произведенные в Европе, Южной Корее и других странах.Кроме того, предполагается введение санкций в отношении российской аэрокосмической и военно-промышленной отрасли, включая ограничения на экспортируемые Москвой боевые самолеты, комплексы ПВО и космические системы. По данным NYT, в последние дни Вашингтон также обсуждал с союзниками отключение крупнейших финансовых учреждений России от международных банковских и платежных систем.В декабре западные СМИ уже сообщали, что американские власти рассматривают возможность ограничить экспорт смартфонов и автозапчастей в Россию в случае обострения ситуации на Украине. Тогда заявлялось, что в Белом доме будут обсуждаться "чрезвычайные меры экспортного контроля, которые могут перекрыть доступ России к широкому спектру промышленных и потребительских технологий".Тогда же публиковались сообщения о том, что представители разведки США якобы могут начать тренировать украинские силы "для ведения боевых действий в ходе партизанской войны" с российскими военными. Также утверждалось, что Вашингтон может предоставить Украине тяжелое вооружение, в частности системы ПВО.Киев и страны Запада все время ставят Москве санкционные ультиматумы из-за якобы имеющего место "стягивания войск" к украинской границе. В Кремле на это неоднократно отвечали, что страна может перемещать войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. Президент Владимир Путин заявлял, что Москва не собирается ни на кого нападать. По его словам, российская угроза — это "выдумка тех, кто хочет наживаться на своей роли передового отряда борьбы с Россией, получать какие-то бонусы и преференции за это".Как накануне сообщил телеканал CNN со ссылкой на американские правительственные источники, администрация США опасается, что новые санкции в отношении России, которые могут быть введены в случае обострения ситуации на Украине, нанесут ущерб интересам самого Вашингтона в период следующих президентских выборов.
https://ria.ru/20220108/pomosch-1766917387.html
https://ria.ru/20211223/partizany-1765030845.html
украина
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151366/65/1513666518_409:0:2489:1560_1920x0_80_0_0_43366f4b81ce567de4cb774b8e82a00b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, сша, владимир путин, министерство торговли сша, россия
02:44 09.01.2022 (обновлено: 04:41 09.01.2022)
 
СМИ: США определились с санкциями против России из-за Украины

NYT: США могут запретить экспорт в Россию электроники из-за ситуации на Украине

© AP Photo / Susan WalshЗдание конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне
Здание конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 09.01.2022
© AP Photo / Susan Walsh
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 янв – РИА Новости. Санкции США против России из-за ситуации на Украине могут включать в себя экспортные ограничения на потребительские товары, в которых применяется произведенная или разработанная в Штатах электроника, об этом пишет газета New York Times со ссылкой на американских чиновников.
Как утверждает издание, в случае обострения ситуации на Украине министерство торговли США может ввести ограничения на экспорт в Россию потребительских товаров с американской электроникой, таких как телефоны, компьютеры, холодильники, посудомоечные машины, в том числе произведенные в Европе, Южной Корее и других странах.
Прибытие партии военной помощи США в Киев - РИА Новости, 1920, 08.01.2022
Вчера, 01:08
США пригрозили увеличить военную помощь Украине при "вторжении" России
Кроме того, предполагается введение санкций в отношении российской аэрокосмической и военно-промышленной отрасли, включая ограничения на экспортируемые Москвой боевые самолеты, комплексы ПВО и космические системы. По данным NYT, в последние дни Вашингтон также обсуждал с союзниками отключение крупнейших финансовых учреждений России от международных банковских и платежных систем.
В декабре западные СМИ уже сообщали, что американские власти рассматривают возможность ограничить экспорт смартфонов и автозапчастей в Россию в случае обострения ситуации на Украине. Тогда заявлялось, что в Белом доме будут обсуждаться "чрезвычайные меры экспортного контроля, которые могут перекрыть доступ России к широкому спектру промышленных и потребительских технологий".
Тогда же публиковались сообщения о том, что представители разведки США якобы могут начать тренировать украинские силы "для ведения боевых действий в ходе партизанской войны" с российскими военными. Также утверждалось, что Вашингтон может предоставить Украине тяжелое вооружение, в частности системы ПВО.
Киев и страны Запада все время ставят Москве санкционные ультиматумы из-за якобы имеющего место "стягивания войск" к украинской границе. В Кремле на это неоднократно отвечали, что страна может перемещать войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. Президент Владимир Путин заявлял, что Москва не собирается ни на кого нападать. По его словам, российская угроза — это "выдумка тех, кто хочет наживаться на своей роли передового отряда борьбы с Россией, получать какие-то бонусы и преференции за это".
Как накануне сообщил телеканал CNN со ссылкой на американские правительственные источники, администрация США опасается, что новые санкции в отношении России, которые могут быть введены в случае обострения ситуации на Украине, нанесут ущерб интересам самого Вашингтона в период следующих президентских выборов.
Военнослужащие Украины - РИА Новости, 1920, 23.12.2021
23 декабря 2021, 06:26
Экс-офицер ЦРУ предсказал катастрофу из-за подготовки "партизан" на Украине
 
В миреУкраинаСШАВладимир ПутинМинистерство торговли СШАРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:17В Югре восемь человек умерли от отравления суррогатным алкоголем
09:13В Казахстане отменили более 120 внутренних авиарейсов
09:12Токаев поручил создать комиссию для ликвидации последствий беспорядков
09:11Жителей Нур-Султана призвали оставаться дома
09:11Под охрану контингента ОДКБ в Казахстане передали стратегические объекты
09:08Тихоокеанский флот получит корвет "Резкий" и подводную лодку "Магадан"
09:06После беспорядков в Казахстане возбудили 125 дел
09:05Актера Глинникова нашли в горном лагере в Алма-Ате
09:04Полиция Нур-Султана проводит подворовой и поквартирный обход
08:59Эксперт рассказал, когда в России начнут внедрять квантовые сети
08:58Около 700 жителей Нур-Султана сдали кровь для пострадавших в беспорядках
08:42В Казахстане восстанавливает работу Сбербанк
08:33В казахстанском Шымкенте 45 полицейских пострадали во время беспорядков
08:33Задержанный в Алма-Ате рассказал, что участвовал в митинге за деньги
08:23Минздрав Казахстана опроверг информацию о захвате биолаборатории
08:22Генконсульство России в Алма-Ате ответило на вопрос о "пропаже" Глинникова
08:20В Костанае вокруг главной площади остаются баррикады
08:13Ту-142 продолжат длительные полеты над Арктикой и Атлантикой в 2022 году
08:09При пожаре в доме в Костромской области погибли пять человек
08:03В Казахстане продлят выплаты адресной соцпомощи из-за действия ЧП
Лента новостейМолния
В Югре восемь человек умерли от отравления суррогатным алкоголемВ Казахстане отменили более 120 внутренних авиарейсовТокаев поручил создать комиссию для ликвидации последствий беспорядковЖителей Нур-Султана призвали оставаться домаПод охрану контингента ОДКБ в Казахстане передали стратегические объектыТихоокеанский флот получит корвет "Резкий" и подводную лодку "Магадан"После беспорядков в Казахстане возбудили 125 делАктера Глинникова нашли в горном лагере в Алма-АтеПолиция Нур-Султана проводит подворовой и поквартирный обходЭксперт рассказал, когда в России начнут внедрять квантовые сетиОколо 700 жителей Нур-Султана сдали кровь для пострадавших в беспорядкахВ Казахстане восстанавливает работу СбербанкВ казахстанском Шымкенте 45 полицейских пострадали во время беспорядковЗадержанный в Алма-Ате рассказал, что участвовал в митинге за деньгиМинздрав Казахстана опроверг информацию о захвате биолабораторииГенконсульство России в Алма-Ате ответило на вопрос о "пропаже" ГлинниковаВ Костанае вокруг главной площади остаются баррикадыТу-142 продолжат длительные полеты над Арктикой и Атлантикой в 2022 годуПри пожаре в доме в Костромской области погибли пять человекВ Казахстане продлят выплаты адресной соцпомощи из-за действия ЧП