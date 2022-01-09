https://ria.ru/20220109/sakhar-1767006954.html
Продукты, в которых вы не ждете встретить так много сахара
Врач назвала продукты, где неожиданно много сахара - РИА Новости, 09.01.2022
Продукты, в которых вы не ждете встретить так много сахара
В некоторых продуктах есть большое количество добавленного сахара, даже если продукт несладкий, рассказала агентству "Прайм" диетолог, ассистент... РИА Новости, 09.01.2022
2022-01-09T02:17
2022-01-09T02:17
2022-01-09T02:17
общество
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здоровье - общество
сахар
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МОСКВА, 9 янв – РИА Новости. В некоторых продуктах есть большое количество добавленного сахара, даже если продукт несладкий, рассказала агентству "Прайм" диетолог, ассистент Научно-клинического и образовательного центра гастроэнтерологии и гепатологии СПбГУ Наталья Круглова.Среди лидеров по добавленному сахару выделяются кондитерские и хлебобулочные изделия, отмечает врач. Также много сахара содержат "готовые завтраки", йогурты с фруктовым наполнением, некоторые соусы и майонез. Сахар можно найти даже в варенных колбасах, паштетах, кетчупе, куда его добавляют для усиления вкус, объясняет Круглова.При этом углеводы в фруктах не считаются добавленным сахаром, акцентирует диетолог.
https://ria.ru/20211218/sakhar-1764407197.html
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общество, санкт-петербургский государственный университет, здоровье - общество, сахар
Врач назвала продукты, где неожиданно много сахара
Врач Круглова предупредила, что в кондитерских изделиях и йогуртах содержится много сахара