https://ria.ru/20220109/sakhar-1767006954.html

Продукты, в которых вы не ждете встретить так много сахара

Врач назвала продукты, где неожиданно много сахара - РИА Новости, 09.01.2022

Продукты, в которых вы не ждете встретить так много сахара

В некоторых продуктах есть большое количество добавленного сахара, даже если продукт несладкий, рассказала агентству "Прайм" диетолог, ассистент... РИА Новости, 09.01.2022

2022-01-09T02:17

2022-01-09T02:17

2022-01-09T02:17

общество

санкт-петербургский государственный университет

здоровье - общество

сахар

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МОСКВА, 9 янв – РИА Новости. В некоторых продуктах есть большое количество добавленного сахара, даже если продукт несладкий, рассказала агентству "Прайм" диетолог, ассистент Научно-клинического и образовательного центра гастроэнтерологии и гепатологии СПбГУ Наталья Круглова.Среди лидеров по добавленному сахару выделяются кондитерские и хлебобулочные изделия, отмечает врач. Также много сахара содержат "готовые завтраки", йогурты с фруктовым наполнением, некоторые соусы и майонез. Сахар можно найти даже в варенных колбасах, паштетах, кетчупе, куда его добавляют для усиления вкус, объясняет Круглова.При этом углеводы в фруктах не считаются добавленным сахаром, акцентирует диетолог.

https://ria.ru/20211218/sakhar-1764407197.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, санкт-петербургский государственный университет, здоровье - общество, сахар