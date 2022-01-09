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Предварительные переговоры с США прошли потрясающе, заявил Рябков

Предварительные переговоры с США прошли потрясающе, заявил Рябков - РИА Новости, 09.01.2022

Предварительные переговоры с США прошли потрясающе, заявил Рябков

Предварительная часть переговоров Москвы и Вашингтона по гарантиям безопасности прошла потрясающе, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков по итогам встречи с... РИА Новости, 09.01.2022

2022-01-09T22:56

2022-01-09T22:56

2022-01-09T23:27

женева (город)

сергей рябков

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ЖЕНЕВА, 9 янв — РИА Новости. Предварительная часть переговоров Москвы и Вашингтона по гарантиям безопасности прошла потрясающе, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков по итогам встречи с первым замгоссекретаря США Уэнди Шерман в Женеве.Встреча дипломатов прошла в формате ужина, который длился более двух часов. Основная часть дискуссии по гарантиям безопасности состоится в понедельник.Как ранее подчеркивал Рябков, на переговорах Москва не будет поддаваться на давление Вашингтона — уступки "полностью исключены". По его словам, российская делегация приехала "не с протянутой рукой", а "с четко сформулированной задачей, которую необходимо решить" на условиях России. Рябков добавил, что односторонние подходы, которые продвигают США и НАТО, не могут быть основанием для диалога по гарантиям безопасности. При этом дипломат подчеркивал, что шансы договориться всегда есть.После женевских переговоров в Брюсселе пройдет заседание Совета Россия — НАТО (намечено на 12 января), а следом в Вене — консультации на площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.Москва 17 декабря опубликовала проекты договора с Соединенными Штатами и соглашения с государствами — членами НАТО, в которые включены, в частности, положения о взаимных гарантиях безопасности в Европе, неразмещении ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга и отказе от дальнейшего расширения Североатлантического альянса, в том числе за счет бывших республик СССР. Документы передали Вашингтону и его союзникам. Как заявляли в МИД, при отсутствии реакции возможен новый виток конфронтации.Владимир Путин ранее подчеркивал, что дальнейшее расширение НАТО на восток и размещение на украинской территории и в сопредельных с Россией странах наступательных вооружений — это красные линии для Москвы.

женева (город)

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женева (город), сергей рябков