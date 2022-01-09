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Рябков оценил перспективы достижения договоренностей с США в Женеве
Рябков оценил перспективы достижения договоренностей с США в Женеве - РИА Новости, 09.01.2022
Рябков оценил перспективы достижения договоренностей с США в Женеве
Возможность достичь договоренностей с США на переговорах по гарантиям безопасности существует, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков. РИА Новости, 09.01.2022
2022-01-09T20:26
2022-01-09T22:09
сша
сергей рябков
россия
в мире
вена
нато
совет россия-нато
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ЖЕНЕВА, 9 янв — РИА Новости. Возможность достичь договоренностей с США на переговорах по гарантиям безопасности существует, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков."Шансы есть всегда", — ответил он на вопрос журналистов.Как ранее подчеркивал дипломат, на предстоящих консультациях Москва не будет поддаваться на давление Вашингтона, уступки "полностью исключены". По его словам, российская делегация приехала "не с протянутой рукой", а "с четко сформулированной задачей, которую необходимо решить" на условиях России. Рябков добавил, что односторонние подходы, которые продвигают США и НАТО, не могут быть основанием для дискуссии по гарантиям безопасности. Если же партнеры предпочтут такую позицию, то дальнейший диалог потеряет смысл.Накануне высокопоставленный представитель американской администрации заявил, что Вашингтон не настроен на предстоящие переговоры с Москвой оптимистично. В Белом доме подчеркнули, что США не намерены обсуждать сокращение своего военного присутствия в странах Европы. Американская сторона готова рассмотреть некоторые аспекты предложений России по гарантиям безопасности, в том числе неразмещение ракет на территории Украины.В воскресенье вечером в Женеве американская делегация проведет с российской стороной предварительную часть переговоров по стратегической стабильности, основная часть состоится в понедельник. После этого в Брюсселе пройдет заседание Совета Россия — НАТО (намечено на 12 января), а следом в Вене — консультации на площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.Москва 17 декабря опубликовала проекты договора с Соединенными Штатами и соглашения с государствами — членами НАТО, в которые включены, в частности, положения о взаимных гарантиях безопасности в Европе, неразмещении ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга и отказе от дальнейшего расширения Североатлантического альянса, в том числе за счет бывших республик СССР. Документы передали Вашингтону и его союзникам. Как заявляли в МИД, при отсутствии реакции возможен новый виток конфронтации.Владимир Путин ранее подчеркивал, что дальнейшее расширение НАТО на восток и размещение на украинской территории и в сопредельных с Россией странах наступательных вооружений — это красные линии для Москвы.
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Делегации РФ и США собираются на рабочий ужин в Женеве
Делегации РФ и США собираются на рабочий ужин в Женеве
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сша, сергей рябков, россия, в мире, вена, нато, совет россия-нато
20:26 09.01.2022 (обновлено: 22:09 09.01.2022)
 
Рябков оценил перспективы достижения договоренностей с США в Женеве

Рябков о перспективах достичь договоренностей на переговорах с США: шансы есть всегда

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков
Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 09.01.2022
© РИА Новости / Нина Зотина
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ЖЕНЕВА, 9 янв — РИА Новости. Возможность достичь договоренностей с США на переговорах по гарантиям безопасности существует, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.
"Шансы есть всегда", — ответил он на вопрос журналистов.
Как ранее подчеркивал дипломат, на предстоящих консультациях Москва не будет поддаваться на давление Вашингтона, уступки "полностью исключены". По его словам, российская делегация приехала "не с протянутой рукой", а "с четко сформулированной задачей, которую необходимо решить" на условиях России. Рябков добавил, что односторонние подходы, которые продвигают США и НАТО, не могут быть основанием для дискуссии по гарантиям безопасности. Если же партнеры предпочтут такую позицию, то дальнейший диалог потеряет смысл.
Накануне высокопоставленный представитель американской администрации заявил, что Вашингтон не настроен на предстоящие переговоры с Москвой оптимистично. В Белом доме подчеркнули, что США не намерены обсуждать сокращение своего военного присутствия в странах Европы. Американская сторона готова рассмотреть некоторые аспекты предложений России по гарантиям безопасности, в том числе неразмещение ракет на территории Украины.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 08.01.2022
8 января, 22:35
Захарова посоветовала США "поднять настроение" перед встречей в Женеве
В воскресенье вечером в Женеве американская делегация проведет с российской стороной предварительную часть переговоров по стратегической стабильности, основная часть состоится в понедельник. После этого в Брюсселе пройдет заседание Совета Россия — НАТО (намечено на 12 января), а следом в Вене — консультации на площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.
Москва 17 декабря опубликовала проекты договора с Соединенными Штатами и соглашения с государствами — членами НАТО, в которые включены, в частности, положения о взаимных гарантиях безопасности в Европе, неразмещении ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга и отказе от дальнейшего расширения Североатлантического альянса, в том числе за счет бывших республик СССР. Документы передали Вашингтону и его союзникам. Как заявляли в МИД, при отсутствии реакции возможен новый виток конфронтации.
Владимир Путин ранее подчеркивал, что дальнейшее расширение НАТО на восток и размещение на украинской территории и в сопредельных с Россией странах наступательных вооружений — это красные линии для Москвы.
Проект договора о гарантиях безопасности между Россией и СШАПроект договора о гарантиях безопасности между Россией и США
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СШАСергей РябковРоссияВ миреВенаНАТОСовет Россия-НАТО
 
 
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