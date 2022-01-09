https://ria.ru/20220109/rsmd-1767063393.html

Россия и США обсудят вопросы по РСМД в Женеве, заявил Блинкен

Россия и США обсудят вопросы по РСМД в Женеве, заявил Блинкен - РИА Новости, 09.01.2022

Россия и США обсудят вопросы по РСМД в Женеве, заявил Блинкен

Делегации США и России на предстоящих переговорах в Женеве могут заложить основы для восстановления договорённостей по ракетам средней дальности, заявил в... РИА Новости, 09.01.2022

2022-01-09T17:54

2022-01-09T17:54

2022-01-09T22:50

в мире

сша

женева (город)

россия

москва

энтони блинкен

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/02/1761844620_0:136:3157:1912_1920x0_80_0_0_59cde42bbd8e102886c117ccab95e673.jpg

ВАШИНГТОН, 9 янв - РИА Новости. Делегации США и России на предстоящих переговорах в Женеве могут заложить основы для восстановления договорённостей по ракетам средней дальности, заявил в воскресенье госсекретарь США Энтони Блинкен."(На переговорах), возможно, удастся заложить основу для восстановления Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) с Россией", - сказал Блинкен в интервью телеканалу ABC.Он также сообщил, что на предстоящих консультациях в Женеве американская делегация готова обсуждать с представителями Москвы масштаб проводимых в Восточной Европе военных учений, но не численность американских войск."Мы не рассматриваем (обсуждение) численности войск", - подчеркнул госсекретарь США.

https://ria.ru/20220109/vstrecha-1767034099.html

сша

женева (город)

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, женева (город), россия, москва, энтони блинкен