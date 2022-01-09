https://ria.ru/20220109/rsmd-1767063393.html
Россия и США обсудят вопросы по РСМД в Женеве, заявил Блинкен
Россия и США обсудят вопросы по РСМД в Женеве, заявил Блинкен - РИА Новости, 09.01.2022
Россия и США обсудят вопросы по РСМД в Женеве, заявил Блинкен
Делегации США и России на предстоящих переговорах в Женеве могут заложить основы для восстановления договорённостей по ракетам средней дальности, заявил в... РИА Новости, 09.01.2022
2022-01-09T17:54
2022-01-09T17:54
2022-01-09T22:50
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ВАШИНГТОН, 9 янв - РИА Новости. Делегации США и России на предстоящих переговорах в Женеве могут заложить основы для восстановления договорённостей по ракетам средней дальности, заявил в воскресенье госсекретарь США Энтони Блинкен."(На переговорах), возможно, удастся заложить основу для восстановления Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) с Россией", - сказал Блинкен в интервью телеканалу ABC.Он также сообщил, что на предстоящих консультациях в Женеве американская делегация готова обсуждать с представителями Москвы масштаб проводимых в Восточной Европе военных учений, но не численность американских войск."Мы не рассматриваем (обсуждение) численности войск", - подчеркнул госсекретарь США.
https://ria.ru/20220109/vstrecha-1767034099.html
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в мире, сша, женева (город), россия, москва, энтони блинкен
17:54 09.01.2022 (обновлено: 22:50 09.01.2022)
Россия и США обсудят вопросы по РСМД в Женеве, заявил Блинкен
Госсекретарь Блинкен: Россия и США могут заложить основу для восстановления РСМД в Женеве