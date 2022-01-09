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В Москве возобновят работы по капитальному ремонту многоквартирных домов
В Москве возобновят работы по капитальному ремонту многоквартирных домов - РИА Новости, 09.01.2022
В Москве возобновят работы по капитальному ремонту многоквартирных домов
Работы по капитальному ремонту многоквартирных домов возобновляются в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 09.01.2022
2022-01-09T15:37
2022-01-09T15:37
москва
петр бирюков
городское хозяйство москвы
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Работы по капитальному ремонту многоквартирных домов возобновляются в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.Отмечается, что работы в рамках региональной программы капремонта стартуют с понедельника. На время новогодних каникул работы по капремонту домов в столице были приостановлены, чтобы исключить неудобства для жителей."Всего в программу капремонта на 2022 год вошли более 1,7 тысячи жилых домов. Список необходимых работ для каждого дома определяется с учетом срока службы инженерных систем и их технического состояния. В среднем на каждом объекте проводятся работы по 7-8 инженерным системам и конструктивным элементам", – цитируют в сообщении заместителя мэра Москвы Петра Бирюкова.Уточняется, что зимой выполняются работы, которые не зависят от наружной температуры воздуха и не влияют на работоспособность инженерных систем во время отопительного сезона. Это ремонт систем электро- и газоснабжения, канализации, противопожарной автоматики, подвальных помещений, мусоропроводов и подъездов. Ремонт фасадов и плоских крыш начнется с наступлением устойчивых положительных температур.
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москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы
15:37 09.01.2022
 

В Москве возобновят работы по капитальному ремонту многоквартирных домов

© mos.ruЖилой доме № 40 на Шарикоподшипниковской улице на юго-востоке Москвы
Жилой доме № 40 на Шарикоподшипниковской улице на юго-востоке Москвы
© mos.ru
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Работы по капитальному ремонту многоквартирных домов возобновляются в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
Отмечается, что работы в рамках региональной программы капремонта стартуют с понедельника. На время новогодних каникул работы по капремонту домов в столице были приостановлены, чтобы исключить неудобства для жителей.
"Всего в программу капремонта на 2022 год вошли более 1,7 тысячи жилых домов. Список необходимых работ для каждого дома определяется с учетом срока службы инженерных систем и их технического состояния. В среднем на каждом объекте проводятся работы по 7-8 инженерным системам и конструктивным элементам", – цитируют в сообщении заместителя мэра Москвы Петра Бирюкова.
Уточняется, что зимой выполняются работы, которые не зависят от наружной температуры воздуха и не влияют на работоспособность инженерных систем во время отопительного сезона. Это ремонт систем электро- и газоснабжения, канализации, противопожарной автоматики, подвальных помещений, мусоропроводов и подъездов. Ремонт фасадов и плоских крыш начнется с наступлением устойчивых положительных температур.
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