https://ria.ru/20220109/rastrata-1767032029.html

Экс-председателя правления банка в Хабаровске будут судить за растрату

Экс-председателя правления банка в Хабаровске будут судить за растрату - РИА Новости, 09.01.2022

Экс-председателя правления банка в Хабаровске будут судить за растрату

Бывшего председателя правления коммерческого банка "Уссури" в Хабаровске будут судить за растрату 79 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в управлении МВД по... РИА Новости, 09.01.2022

2022-01-09T11:58

2022-01-09T11:58

2022-01-09T11:58

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ХАБАРОВСК, 9 янв - РИА Новости. Бывшего председателя правления коммерческого банка "Уссури" в Хабаровске будут судить за растрату 79 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в управлении МВД по Хабаровскому краю."Бывший председатель правления банка "Уссури", 51-летний хабаровчанин, с января 2015 по май 2018 года заключал договоры субаренды помещений с коммерческой организацией и индивидуальным предпринимателем по завышенной цене по сравнению с рыночной практически в пять раз - помещение под архив обошлось в 40 миллионов рублей. Также с ноября 2013 по июнь 2018 он заключил договор на аренду помещения для резервного архива. Фактически оно не требовалось. Так было похищено еще 39 миллионов рублей", - сообщила собеседница агентства.В ведомстве отметили, что возбужденное уголовное дело по части 4 статьи 160 УК РФ "Присвоение или растрата" с утвержденным обвинительным заключение направлено в суд для рассмотрения по существу. Максимальная санкция за это преступление - лишение свободы сроком до 10 лет. "В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении", - добавила представитель полиции.Как уточнили РИА Новости в региональной прокуратуре, дело будет рассматриваться в Центральном районном суде Хабаровска.

https://ria.ru/20211227/eks-deputat-1765627814.html

https://ria.ru/20211220/sud-1764560425.html

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происшествия, хабаровский край, хабаровск, россия