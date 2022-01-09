Экс-председателя правления банка в Хабаровске будут судить за растрату
Экс-председателя правления банка в Хабаровске будут судить за растрату 79 миллионов рублей
Дверь зала судебных заседаний. Архивное фото
ХАБАРОВСК, 9 янв - РИА Новости. Бывшего председателя правления коммерческого банка "Уссури" в Хабаровске будут судить за растрату 79 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в управлении МВД по Хабаровскому краю.
"Бывший председатель правления банка "Уссури", 51-летний хабаровчанин, с января 2015 по май 2018 года заключал договоры субаренды помещений с коммерческой организацией и индивидуальным предпринимателем по завышенной цене по сравнению с рыночной практически в пять раз - помещение под архив обошлось в 40 миллионов рублей. Также с ноября 2013 по июнь 2018 он заключил договор на аренду помещения для резервного архива. Фактически оно не требовалось. Так было похищено еще 39 миллионов рублей", - сообщила собеседница агентства.
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В ведомстве отметили, что возбужденное уголовное дело по части 4 статьи 160 УК РФ "Присвоение или растрата" с утвержденным обвинительным заключение направлено в суд для рассмотрения по существу. Максимальная санкция за это преступление - лишение свободы сроком до 10 лет. "В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении", - добавила представитель полиции.
Как уточнили РИА Новости в региональной прокуратуре, дело будет рассматриваться в Центральном районном суде Хабаровска.
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