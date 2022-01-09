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Раскрыта загадка "проклятого" "корабля-призрака"
В США обнаружили затонувший 343 года назад "проклятый" "корабль-призрак" - РИА Новости, 09.01.2022
Раскрыта загадка "проклятого" "корабля-призрака"
В США охотники за сокровищами идентифицировали обломки корабля "Грифон", пропавшего почти 350 лет назад на Великих озерах, сообщает Daily Express. РИА Новости, 09.01.2022
2022-01-09T05:35
2022-01-09T05:35
в мире
сша
мичиган
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МОСКВА, 9 янв – РИА Новости. В США охотники за сокровищами идентифицировали обломки корабля "Грифон", пропавшего почти 350 лет назад на Великих озерах, сообщает Daily Express.Судно, построенное французским исследователем Рене-Робером Кавалье де Ла Салем для поиска путей в Азию, исчезло в 1679 году при доставке груза ценных мехов через озеро Мичиган. Как пишет Daily Express, пропажа "Грифона" стала одной из самых известных "морских" загадок Америки, для охотников за кораблекрушениями он считался "Святым Граалем" Великих озер.Идентифицировать ранее найденные обломки судна удалось двум искателям, Стиви и Кэти Либерт. Они установили, что обнаруженные в озере Мичиган в предыдущие годы обломки, включая бушприт (наклонная носовая мачта. – прим. ред.), принадлежат именно исчезнувшему "Грифону".По словам Либертов, существовало множество теорий пропажи судна. Так, согласно распространенной легенде, "Грифон" был проклят пророком ирокезов. По другой версии, корабль мог быть захвачен индейцами, которые перебили экипаж и впоследствии сожгли судно. Сам де Ла Саль полагал, что команда "Грифона" подняла мятеж и украла ценный груз, потопив при этом корабль. Находились даже те, кто верил, что "Грифон" стал "кораблем-призраком".При этом сами Либерты считают, что наиболее правдоподобной причиной гибели судна стал сильный многодневный шторм. Так, на обломках не было следов огня, что опровергает теорию о захвате корабля, при этом в пользу версии о шторме говорит расстояние в несколько километров между бушпритом и другими найденными частями.
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сша
мичиган
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в мире, сша, мичиган
05:35 09.01.2022
 
В США обнаружили затонувший 343 года назад "проклятый" "корабль-призрак"

На Великих озерах в США идентифицировали обломки пропавшего 343 года назад судна "Грифон"

© Depositphotos / agiampiccoloДайвер
Дайвер - РИА Новости, 1920, 09.01.2022
© Depositphotos / agiampiccolo
Дайвер
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 янв – РИА Новости. В США охотники за сокровищами идентифицировали обломки корабля "Грифон", пропавшего почти 350 лет назад на Великих озерах, сообщает Daily Express.
Судно, построенное французским исследователем Рене-Робером Кавалье де Ла Салем для поиска путей в Азию, исчезло в 1679 году при доставке груза ценных мехов через озеро Мичиган. Как пишет Daily Express, пропажа "Грифона" стала одной из самых известных "морских" загадок Америки, для охотников за кораблекрушениями он считался "Святым Граалем" Великих озер.
Идентифицировать ранее найденные обломки судна удалось двум искателям, Стиви и Кэти Либерт. Они установили, что обнаруженные в озере Мичиган в предыдущие годы обломки, включая бушприт (наклонная носовая мачта. – прим. ред.), принадлежат именно исчезнувшему "Грифону".
По словам Либертов, существовало множество теорий пропажи судна. Так, согласно распространенной легенде, "Грифон" был проклят пророком ирокезов. По другой версии, корабль мог быть захвачен индейцами, которые перебили экипаж и впоследствии сожгли судно. Сам де Ла Саль полагал, что команда "Грифона" подняла мятеж и украла ценный груз, потопив при этом корабль. Находились даже те, кто верил, что "Грифон" стал "кораблем-призраком".
При этом сами Либерты считают, что наиболее правдоподобной причиной гибели судна стал сильный многодневный шторм. Так, на обломках не было следов огня, что опровергает теорию о захвате корабля, при этом в пользу версии о шторме говорит расстояние в несколько километров между бушпритом и другими найденными частями.
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В миреСШАМичиган
 
 
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