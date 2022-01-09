Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220109/rakety-1767027139.html
Эр-Рияд попросил страны Персидского залива восполнить запасы ракет Patriot
Эр-Рияд попросил страны Персидского залива восполнить запасы ракет Patriot - РИА Новости, 09.01.2022
Эр-Рияд попросил страны Персидского залива восполнить запасы ракет Patriot
Саудовская Аравия обратилась к ряду стран Персидского залива с просьбой помочь восполнить запасы ракет-перехватчиков для систем ЗРК Patriot из-за участившихся... РИА Новости, 09.01.2022
2022-01-09T11:00
2022-01-09T11:00
в мире
сша
йемен
пэтриот (зенитный ракетный комплекс )
персидский залив
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155919/35/1559193556_0:105:1733:1080_1920x0_80_0_0_53031010c0bb5214a72680d02c5187c1.jpg
КАИР, 9 янв - РИА Новости. Саудовская Аравия обратилась к ряду стран Персидского залива с просьбой помочь восполнить запасы ракет-перехватчиков для систем ЗРК Patriot из-за участившихся атак йеменских хуситов, сообщает газета Financial Times со ссылкой на высокопоставленные источники."Это срочный вопрос. Эр-Рияд может получить ракеты-перехватчики в ряде стран Персидского залива, мы работаем над этим. Этот вариант может оказаться быстрее, чем прямые продажи от США", - сообщил газете высокопоставленный американский чиновник. По его оценкам, ракеты могут закончиться через несколько месяцев, при этом приобретение ракет у других стран должно быть одобрено американской администрацией.Еще один источник, знакомый с ходом переговоров, уточнил, что Саудовская Аравия попросила ракеты в долг у "друзей", но у них запас ракет тоже не очень значительный.По мнению опрошенных газетой экспертов, данная мера будет кратковременным спасением на период, пока в королевство не поступят приобретенные напрямую у США ракеты.Ситуация осложняется критикой войны в Йемене со стороны республиканцев и демократов, а также проблем с правами человека в королевстве, пишет издание.По оценкам американского чиновника, за 2021 год хуситы осуществили 375 атак с помощью ракет, снарядов и БПЛА.В Йемене с 2015 года продолжаются активные военные действия между хуситами и проправительственными силами, которых поддерживает арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией. В настоящее время во многих провинциях Йемена идут интенсивные бои между двумя сторонами конфликта, и Саудовская Аравия наносит многочисленные воздушные удары, в том числе по йеменской столице Сане. В ответ на это йеменцы обстреливают ее территорию баллистическими ракетами и направляют начиненные взрывчаткой беспилотники.
https://radiosputnik.ria.ru/20200917/patriot-v-rumynii-1577398773.html
https://ria.ru/20220106/ispytanie-1766685493.html
сша
йемен
персидский залив
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155919/35/1559193556_0:86:1326:1080_1920x0_80_0_0_9801396eb6898d0555d4348d886cf161.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, йемен, пэтриот (зенитный ракетный комплекс ), персидский залив
11:00 09.01.2022
 
Эр-Рияд попросил страны Персидского залива восполнить запасы ракет Patriot

Саудовская Аравия попросила страны Персидского залива восполнить ей запасы ракет Patriot

© U.S. ArmyЗенитно-ракетный комплекс Patriot
Зенитно-ракетный комплекс Patriot
© U.S. Army
Зенитно-ракетный комплекс Patriot. Архивное фото
Читать ria.ru в
КАИР, 9 янв - РИА Новости. Саудовская Аравия обратилась к ряду стран Персидского залива с просьбой помочь восполнить запасы ракет-перехватчиков для систем ЗРК Patriot из-за участившихся атак йеменских хуситов, сообщает газета Financial Times со ссылкой на высокопоставленные источники.
"Это срочный вопрос. Эр-Рияд может получить ракеты-перехватчики в ряде стран Персидского залива, мы работаем над этим. Этот вариант может оказаться быстрее, чем прямые продажи от США", - сообщил газете высокопоставленный американский чиновник. По его оценкам, ракеты могут закончиться через несколько месяцев, при этом приобретение ракет у других стран должно быть одобрено американской администрацией.
Еще один источник, знакомый с ходом переговоров, уточнил, что Саудовская Аравия попросила ракеты в долг у "друзей", но у них запас ракет тоже не очень значительный.
По мнению опрошенных газетой экспертов, данная мера будет кратковременным спасением на период, пока в королевство не поступят приобретенные напрямую у США ракеты.
Зенитно-ракетный комплекс Patriot
17 сентября 2020, 17:05
"Ясно дали понять". Властей Румынии "осчастливило" размещение Patriot
Ситуация осложняется критикой войны в Йемене со стороны республиканцев и демократов, а также проблем с правами человека в королевстве, пишет издание.
По оценкам американского чиновника, за 2021 год хуситы осуществили 375 атак с помощью ракет, снарядов и БПЛА.
В Йемене с 2015 года продолжаются активные военные действия между хуситами и проправительственными силами, которых поддерживает арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией. В настоящее время во многих провинциях Йемена идут интенсивные бои между двумя сторонами конфликта, и Саудовская Аравия наносит многочисленные воздушные удары, в том числе по йеменской столице Сане. В ответ на это йеменцы обстреливают ее территорию баллистическими ракетами и направляют начиненные взрывчаткой беспилотники.
Люди смотрят новости в сеульском метро о запуске ракет в КНДР - РИА Новости, 1920, 06.01.2022
6 января, 00:35
КНДР сообщила об испытании сверхзвуковой ракеты
 
В миреСШАЙеменПэтриот (зенитный ракетный комплекс )Персидский залив
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:16Экономист дал прогноз по курсу рубля после праздников
01:15Университет Хопкинса: число случаев COVID-19 в США превысило 60 миллионов
01:10Новое ударное танковое подразделение сформировали в соединении ТОФ
00:54Мэр Нью-Йорка подтвердил, что при пожаре в Бронксе погибли 19 человек
00:52Японцев восхитил российский вертолет-"шедевр"
00:51В Атырау установили четыре блокпоста на въезде в город
00:45В Роспотребнадзоре заявили о широком распространении COVID-19 среди детей
00:42В МИД Казахстана рассказали, когда миротворцы ОДКБ покинут республику
00:38Казахстан расследует причины беспорядков, заявили в МИД республики
00:36МИД Казахстана: среди нападавших есть люди с опытом в горячих точках
00:32Армия Казахстана противостоит террористам, заявили в МИД республики
00:25В госдепе рассказали о предварительных переговорах с Россией в Женеве
00:13В Казахстане поминают жертв январских беспорядков
23:59Участок Великой Китайской стены обрушился из-за землетрясения, сообщили СМИ
23:50МЧС Чечни опровергло информацию о взрыве на нефтебазе в Гудермесе
23:35На юге Армении произошло землетрясение
23:24В Югре задержали продавцов алкоголя, от которого умерли восемь человек
23:16При пожаре в многоэтажном доме в Нью-Йорке погибли не меньше 19 человек
23:07В некоторых районах Москвы за несколько часов выпало два сантиметра снега 0:18
22:58Рябков прокомментировал предстоящие переговоры с США в Женеве
Лента новостейМолния
Экономист дал прогноз по курсу рубля после праздниковУниверситет Хопкинса: число случаев COVID-19 в США превысило 60 миллионовНовое ударное танковое подразделение сформировали в соединении ТОФМэр Нью-Йорка подтвердил, что при пожаре в Бронксе погибли 19 человекЯпонцев восхитил российский вертолет-"шедевр"В Атырау установили четыре блокпоста на въезде в городВ Роспотребнадзоре заявили о широком распространении COVID-19 среди детейВ МИД Казахстана рассказали, когда миротворцы ОДКБ покинут республикуКазахстан расследует причины беспорядков, заявили в МИД республикиМИД Казахстана: среди нападавших есть люди с опытом в горячих точкахАрмия Казахстана противостоит террористам, заявили в МИД республикиВ госдепе рассказали о предварительных переговорах с Россией в ЖеневеВ Казахстане поминают жертв январских беспорядковУчасток Великой Китайской стены обрушился из-за землетрясения, сообщили СМИМЧС Чечни опровергло информацию о взрыве на нефтебазе в ГудермесеНа юге Армении произошло землетрясениеВ Югре задержали продавцов алкоголя, от которого умерли восемь человекПри пожаре в многоэтажном доме в Нью-Йорке погибли не меньше 19 человекВ некоторых районах Москвы за несколько часов выпало два сантиметра снегаРябков прокомментировал предстоящие переговоры с США в Женеве