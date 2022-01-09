Эр-Рияд попросил страны Персидского залива восполнить запасы ракет Patriot
Саудовская Аравия попросила страны Персидского залива восполнить ей запасы ракет Patriot
Зенитно-ракетный комплекс Patriot. Архивное фото
КАИР, 9 янв - РИА Новости. Саудовская Аравия обратилась к ряду стран Персидского залива с просьбой помочь восполнить запасы ракет-перехватчиков для систем ЗРК Patriot из-за участившихся атак йеменских хуситов, сообщает газета Financial Times со ссылкой на высокопоставленные источники.
"Это срочный вопрос. Эр-Рияд может получить ракеты-перехватчики в ряде стран Персидского залива, мы работаем над этим. Этот вариант может оказаться быстрее, чем прямые продажи от США", - сообщил газете высокопоставленный американский чиновник. По его оценкам, ракеты могут закончиться через несколько месяцев, при этом приобретение ракет у других стран должно быть одобрено американской администрацией.
Еще один источник, знакомый с ходом переговоров, уточнил, что Саудовская Аравия попросила ракеты в долг у "друзей", но у них запас ракет тоже не очень значительный.
По мнению опрошенных газетой экспертов, данная мера будет кратковременным спасением на период, пока в королевство не поступят приобретенные напрямую у США ракеты.
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Ситуация осложняется критикой войны в Йемене со стороны республиканцев и демократов, а также проблем с правами человека в королевстве, пишет издание.
По оценкам американского чиновника, за 2021 год хуситы осуществили 375 атак с помощью ракет, снарядов и БПЛА.
В Йемене с 2015 года продолжаются активные военные действия между хуситами и проправительственными силами, которых поддерживает арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией. В настоящее время во многих провинциях Йемена идут интенсивные бои между двумя сторонами конфликта, и Саудовская Аравия наносит многочисленные воздушные удары, в том числе по йеменской столице Сане. В ответ на это йеменцы обстреливают ее территорию баллистическими ракетами и направляют начиненные взрывчаткой беспилотники.
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