Украина "делает себя полоумной перед всем миром", заявил депутат Рады
Депутат Рады Рабинович заявил, что Украина "делает себя полоумной перед всем миром"
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский на церемонии открытия военных совместных военных учений Украины и стран НАТО Rapid Trident-2020 на Яворском полигоне во Львовской области
КИЕВ, 9 янв - РИА Новости. Украина в ближайшие десять лет не вступит в НАТО, уверен сопредседатель партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" Вадим Рабинович.
"Никто в НАТО нас не берет. Есть официальное заявление. Не просто нас послали, потому что неудобно, все-таки союзники. Они сказали так, официально, первый раз: ближайшие десять лет не заходите… А мы включаем этот пункт в конституцию. Делаем себя полоумными перед всем миром", - заявил Рабинович в эфире телеканала "Украина 24".
Он добавил, что Украина должна стать нейтральной независимой страной, как Швейцария.
Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В июне 2016 года были приняты дополнительные изменения, которые определяют вступление в НАТО целью внешней политики страны. В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО.
Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен ранее заявил, что для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени. Эксперты полагают, что Киев не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет.
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