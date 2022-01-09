https://ria.ru/20220109/rabinovich-1767043516.html

Украина "делает себя полоумной перед всем миром", заявил депутат Рады

Украина "делает себя полоумной перед всем миром", заявил депутат Рады - РИА Новости, 09.01.2022

Украина "делает себя полоумной перед всем миром", заявил депутат Рады

Украина в ближайшие десять лет не вступит в НАТО, уверен сопредседатель партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" Вадим Рабинович. РИА Новости, 09.01.2022

2022-01-09T14:36

2022-01-09T14:36

2022-01-09T14:36

в мире

украина

киев

швейцария

андерс фог расмуссен

нато

верховная рада украины

вадим рабинович

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/11/1577397047_0:236:3154:2010_1920x0_80_0_0_bbb946781332012a2346a567154e5c6a.jpg

КИЕВ, 9 янв - РИА Новости. Украина в ближайшие десять лет не вступит в НАТО, уверен сопредседатель партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" Вадим Рабинович."Никто в НАТО нас не берет. Есть официальное заявление. Не просто нас послали, потому что неудобно, все-таки союзники. Они сказали так, официально, первый раз: ближайшие десять лет не заходите… А мы включаем этот пункт в конституцию. Делаем себя полоумными перед всем миром", - заявил Рабинович в эфире телеканала "Украина 24".Он добавил, что Украина должна стать нейтральной независимой страной, как Швейцария.Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В июне 2016 года были приняты дополнительные изменения, которые определяют вступление в НАТО целью внешней политики страны. В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО.Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен ранее заявил, что для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени. Эксперты полагают, что Киев не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет.

https://ria.ru/20220107/evropa-1766901149.html

https://ria.ru/20220108/razrushenie-1766921204.html

украина

киев

швейцария

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, киев, швейцария, андерс фог расмуссен, нато, верховная рада украины, вадим рабинович, оппозиционная платформа - за жизнь