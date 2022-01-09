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Украина "делает себя полоумной перед всем миром", заявил депутат Рады
Украина "делает себя полоумной перед всем миром", заявил депутат Рады - РИА Новости, 09.01.2022
Украина "делает себя полоумной перед всем миром", заявил депутат Рады
Украина в ближайшие десять лет не вступит в НАТО, уверен сопредседатель партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" Вадим Рабинович. РИА Новости, 09.01.2022
2022-01-09T14:36
2022-01-09T14:36
в мире
украина
киев
швейцария
андерс фог расмуссен
нато
верховная рада украины
вадим рабинович
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КИЕВ, 9 янв - РИА Новости. Украина в ближайшие десять лет не вступит в НАТО, уверен сопредседатель партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" Вадим Рабинович."Никто в НАТО нас не берет. Есть официальное заявление. Не просто нас послали, потому что неудобно, все-таки союзники. Они сказали так, официально, первый раз: ближайшие десять лет не заходите… А мы включаем этот пункт в конституцию. Делаем себя полоумными перед всем миром", - заявил Рабинович в эфире телеканала "Украина 24".Он добавил, что Украина должна стать нейтральной независимой страной, как Швейцария.Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В июне 2016 года были приняты дополнительные изменения, которые определяют вступление в НАТО целью внешней политики страны. В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО.Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен ранее заявил, что для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени. Эксперты полагают, что Киев не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет.
https://ria.ru/20220107/evropa-1766901149.html
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в мире, украина, киев, швейцария, андерс фог расмуссен, нато, верховная рада украины, вадим рабинович, оппозиционная платформа - за жизнь
14:36 09.01.2022
 
Украина "делает себя полоумной перед всем миром", заявил депутат Рады

Депутат Рады Рабинович заявил, что Украина "делает себя полоумной перед всем миром"

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский на церемонии открытия военных совместных военных учений Украины и стран НАТО Rapid Trident-2020 на Яворском полигоне во Львовской области
Президент Украины Владимир Зеленский на церемонии открытия военных совместных военных учений Украины и стран НАТО Rapid Trident-2020 на Яворском полигоне во Львовской области - РИА Новости, 1920, 09.01.2022
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 9 янв - РИА Новости. Украина в ближайшие десять лет не вступит в НАТО, уверен сопредседатель партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" Вадим Рабинович.
"Никто в НАТО нас не берет. Есть официальное заявление. Не просто нас послали, потому что неудобно, все-таки союзники. Они сказали так, официально, первый раз: ближайшие десять лет не заходите… А мы включаем этот пункт в конституцию. Делаем себя полоумными перед всем миром", - заявил Рабинович в эфире телеканала "Украина 24".
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выступает на пресс-конференции в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 07.01.2022
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Генсек НАТО считает опасность "конфликта" в Европе из-за Украины реальной
Он добавил, что Украина должна стать нейтральной независимой страной, как Швейцария.
Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В июне 2016 года были приняты дополнительные изменения, которые определяют вступление в НАТО целью внешней политики страны. В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО.
Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен ранее заявил, что для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени. Эксперты полагают, что Киев не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет.
Площадь Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 08.01.2022
Вчера, 04:11
В Киеве назвали цель Запада в отношении Украины
 
В миреУкраинаКиевШвейцарияАндерс Фог РасмуссенНАТОВерховная Рада УкраиныВадим РабиновичОппозиционная платформа - За жизнь
 
 
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