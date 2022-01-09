https://ria.ru/20220109/proekty-1764570039.html

Не "Северным потоком" единым. Что еще с размахом строит Россия

Не "Северным потоком" единым. Что еще с размахом строит Россия - РИА Новости, 09.01.2022

Не "Северным потоком" единым. Что еще с размахом строит Россия

"Северный поток — 2", который готов, но еще не сертифицирован, не единственный долгожданный экспортный коридор. В планах — активная фаза прокладки трубы через... РИА Новости, 09.01.2022

2022-01-09T08:00

2022-01-09T08:00

2022-01-09T08:03

экономика

еврокомиссия

северный поток — 2

восточная сибирь

россия

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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости, Ирина Бадмаева. "Северный поток — 2", который готов, но еще не сертифицирован, не единственный долгожданный экспортный коридор. В планах — активная фаза прокладки трубы через Монголию в Китай, строительство нескольких заводов и мостов. О крупных российских проектах в наступившем году — в материале РИА Новости.Не мытьем, так катаньем"Поток" завершили еще в сентябре. Теперь его должны одобрить немецкий и европейский регуляторы. Сначала вердикт вынесет Германия, затем — Еврокомиссия.В Кремле призывают "набраться терпения". Впрочем, России не привыкать. Палки в колеса этому проекту вставляют с 2018-го.Труба от Усть-Луги Ленинградской области уходит на дно Балтийского моря и выныривает у немецкого города Грайфсвальде. Две ветки. Протяженность — более 1,2 тысячи километров. Совокупная мощность — 55 миллиардов кубических метров голубого топлива в год.Всего на проект потратили девять с половиной миллиардов долларов. Половина — деньги "Газпрома". Вторая — вложения европейских партнеров холдинга: французской Engie, австрийской OMV, англо-голландской Shell и немецких Uniper и Wintershall Dea.Причем иностранные компании — лишь инвесторы. Оператор проекта — Nord Stream 2.Изначально подрядчиком была швейцарская Allseas. Но в 2019-м США пригрозили санкциями любому, кто предоставит для строительства газопровода суда. В Allseas испугались и прекратили работы, хотя оставалось совсем ничего — шесть процентов.Ситуация усугублялась тем, что недостроенный участок — в территориальных водах Дании. Копенгаген разрешает использовать только трубоукладчики с системой безъякорного позиционирования. В России такой лишь один — "Академик Черский".Однако датчане смягчились, и несколько километров достраивала баржа "Фортуна". В январе 2021-го судно и его владелец попали под очередные американские санкции. Участвовать в проекте отказались десятки зарубежных компаний. Немецкие Uniper и Wintershall Dea перекрыли финансовый поток.Санкции ввели еще при Дональде Трампе. Администрация Джо Байдена практически с порога объявила "Северный поток — 2" угрозой для ЕС. Тем не менее американцы пообещали консультироваться с европейцами.В конце июля Берлин и Вашингтон наконец достигли компромисса. Главное условие — сохранить транзит через Украину. В Киеве постоянно твердят, что Москва собирается использовать "Северный поток — 2" как политический инструмент.Осенью США опять стали угрожать, хотя трубу уже достроили. К 18 октября первую нитку заполнили техническим газом. Запуск ожидали в январе. Однако пришлось отложить. На этот раз — из-за немецкой бюрократии. И в Сибири — силаПродолжаются работы и над не менее важным и масштабным проектом — "Силой Сибири — 2". О нем заговорили еще 15 лет назад и называли тогда "Алтай". Из-за технических сложностей с прокладкой труб через горный массив маршрут изменили.Газ пойдет не через алтайские горы, а транзитом через Монголию в Китай. На российской территории пересечет Красноярский край, Иркутскую область, Бурятию и Забайкалье. Эти регионы до сих пор лишены прямого доступа к магистральному газу и вынуждены жить на угле. Генподрядчик от России — "Стройтранснефтегаз", который реализовывал и первую "Силу Сибири".В 2021-м готовили технико-экономическое обоснование. В декабре Владимир Путин сказал, что "работа двигается, и двигается успешно". Скоро запустят стройку.Расчетная экспортная мощность — 50 миллиардов кубометров в год. Понадобится много инвестиций. Уже созданы рабочие места, а в активной фазе их число вырастет до сотен тысяч.Переход к делу: зачем нужен Ленский мостПомимо трубопроводов и газификации, в приоритете — транспортная сеть. В Республике Саха с этим непросто. Столица крупнейшего региона — Якутск — находится в стороне от федеральных трасс "Лена" и "Колыма". Сто пятьдесят дней в году между Западной Якутией и Восточной Сибирью нет стабильного сообщения. Зимой переправляются по ледовым дорогам. Летом — на паромах.Но в 2019-м река Лена обмелела. Половина населения республики отказалась отрезанной от Большой земли. Проблему хотят решить кардинально: построить мост.Идею обсуждают с 1980-х. На столь масштабный проект попросту не было денег. Наконец его внесли в нацпрограмму развития Дальнего Востока. В феврале 2020-го якутские власти подписали концессионное соглашение с корпорацией "Ростех" и группой "ВИС".Трехкилометровый мост и 11 километров подходов оценили почти в 83 с половиной миллиарда рублей. Летом вице-премьер Марат Хуснуллин дал поручение Минтрансу ускориться. Движение по мосту должны открыть уже в 2024-м. Проект не только обеспечит транспортную доступность, но и увеличит валовый региональный продукт Якутии — на два с половиной процента.С упором на полимерыГазопроводы, мосты — безусловно, нужны. Но без промышленности экономического роста не достичь. В ближайшие годы в стране построят крупные предприятия. Например, завод сжиженного природного газа в Хабаровском крае. Для этого потребуется около 9,8 миллиарда долларов. Инвесторы — Россия, США, Индия и Япония. Мощность — 6,2 миллиона тонн переработанного топлива в год.А Иркутский завод полимеров станет одним из крупнейших по этанопереработке. Стройка в разгаре: возводят шесть пиролизных печей. Завершить планируют к концу наступившего года. В регионе появится более полутора тысяч рабочих мест.С этим заводом связывают большие надежды, поскольку развитие рынка полимеров — один из устойчивых трендов мировой экономики. Полиэтилен и полипропилен особенно нужны в Восточной и Юго-Восточной Азии.

https://ria.ru/20211118/tseny-1759519102.html

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экономика, еврокомиссия, северный поток — 2, восточная сибирь, россия