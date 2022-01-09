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Названа возможная причина пожара под Костромой
Названа возможная причина пожара под Костромой - РИА Новости, 09.01.2022
Названа возможная причина пожара под Костромой
Нарушение правил эксплуатации отопительного котла могло стать причиной пожара с пятью погибшими под Костромой, сообщает департамент региональной безопасности... РИА Новости, 09.01.2022
2022-01-09T11:22
2022-01-09T11:22
происшествия
кострома
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
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ЯРОСЛАВЛЬ, 9 янв – РИА Новости. Нарушение правил эксплуатации отопительного котла могло стать причиной пожара с пятью погибшими под Костромой, сообщает департамент региональной безопасности Костромской области.По данным МЧС России, в ночь на воскресенье в городе Шарья Костромской области горел деревянный дом на улице Белозерская. Погибли пять человек, включая двоих детей."Нарушение норм безопасной эксплуатации отопительного оборудования – одна из основных версий пожара в Шарье, во время которого погибли пять человек", - говорится в сообщении департамента региональной безопасности.Сообщается, что на месте трагедии работают специалисты СУСК России по Костромской области, ГУ МЧС России по Костромской области, департамента региональной безопасности – им предстоит выяснить истинную причину пожара.
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происшествия, кострома, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
11:22 09.01.2022
 
Названа возможная причина пожара под Костромой

Пожара с пятью погибшими под Костромой мог произойти из-за отопительного котла

© РИА Новости / Илья ПиталевПроверка пожарного гидранта
Проверка пожарного гидранта - РИА Новости, 1920, 09.01.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Проверка пожарного гидранта . Архивное фото
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ЯРОСЛАВЛЬ, 9 янв – РИА Новости. Нарушение правил эксплуатации отопительного котла могло стать причиной пожара с пятью погибшими под Костромой, сообщает департамент региональной безопасности Костромской области.
По данным МЧС России, в ночь на воскресенье в городе Шарья Костромской области горел деревянный дом на улице Белозерская. Погибли пять человек, включая двоих детей.
"Нарушение норм безопасной эксплуатации отопительного оборудования – одна из основных версий пожара в Шарье, во время которого погибли пять человек", - говорится в сообщении департамента региональной безопасности.
Сообщается, что на месте трагедии работают специалисты СУСК России по Костромской области, ГУ МЧС России по Костромской области, департамента региональной безопасности – им предстоит выяснить истинную причину пожара.
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