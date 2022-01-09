https://ria.ru/20220109/pozhar-1767028474.html

Названа возможная причина пожара под Костромой

Названа возможная причина пожара под Костромой - РИА Новости, 09.01.2022

Названа возможная причина пожара под Костромой

Нарушение правил эксплуатации отопительного котла могло стать причиной пожара с пятью погибшими под Костромой, сообщает департамент региональной безопасности... РИА Новости, 09.01.2022

2022-01-09T11:22

2022-01-09T11:22

2022-01-09T11:22

происшествия

кострома

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

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ЯРОСЛАВЛЬ, 9 янв – РИА Новости. Нарушение правил эксплуатации отопительного котла могло стать причиной пожара с пятью погибшими под Костромой, сообщает департамент региональной безопасности Костромской области.По данным МЧС России, в ночь на воскресенье в городе Шарья Костромской области горел деревянный дом на улице Белозерская. Погибли пять человек, включая двоих детей."Нарушение норм безопасной эксплуатации отопительного оборудования – одна из основных версий пожара в Шарье, во время которого погибли пять человек", - говорится в сообщении департамента региональной безопасности.Сообщается, что на месте трагедии работают специалисты СУСК России по Костромской области, ГУ МЧС России по Костромской области, департамента региональной безопасности – им предстоит выяснить истинную причину пожара.

https://ria.ru/20220108/proverka-1766919026.html

кострома

россия

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происшествия, кострома, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия