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При пожаре в доме в Костромской области погибли пять человек
При пожаре в доме в Костромской области погибли пять человек - РИА Новости, 09.01.2022
При пожаре в доме в Костромской области погибли пять человек
Пять человек, по уточненным данным, погибли в результате пожара в доме в Костромской области, сообщили в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 09.01.2022
2022-01-09T08:09
2022-01-09T08:09
2022-01-09T08:09
происшествия
костромская область
шарья
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 9 янв – РИА Новости. Пять человек, по уточненным данным, погибли в результате пожара в доме в Костромской области, сообщили в пресс-службе МЧС России.Как ранее сообщалось, в городе Шарья Костромской области горел деревянный дом на улице Белозерская. В МЧС сообщали, что на момент пожара в доме находились шесть человек. В 1.39 пожар был локализован. В 2.00 ликвидировано открытое горение. Представитель экстренных служб сообщал об обнаружении тела одного человека."Была обнаружена женщина 1987 года рождения, передана медикам. Скончалась в машине скорой помощи. После ликвидации пожара на месте происшествия были обнаружены тела 2 детей и 2 мужчин", - говорится в сообщении.Пожар был полностью ликвидирован в 5.00.
https://ria.ru/20220108/otravlenie-1766981073.html
костромская область
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происшествия, костромская область, шарья, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
При пожаре в доме в Костромской области погибли пять человек
При пожаре в доме в Костромской области погибли пять человек, в том числе двое детей