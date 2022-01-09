https://ria.ru/20220109/pozhar-1767016319.html

При пожаре в доме в Костромской области погибли пять человек

При пожаре в доме в Костромской области погибли пять человек - РИА Новости, 09.01.2022

При пожаре в доме в Костромской области погибли пять человек

Пять человек, по уточненным данным, погибли в результате пожара в доме в Костромской области, сообщили в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 09.01.2022

2022-01-09T08:09

2022-01-09T08:09

2022-01-09T08:09

происшествия

костромская область

шарья

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 9 янв – РИА Новости. Пять человек, по уточненным данным, погибли в результате пожара в доме в Костромской области, сообщили в пресс-службе МЧС России.Как ранее сообщалось, в городе Шарья Костромской области горел деревянный дом на улице Белозерская. В МЧС сообщали, что на момент пожара в доме находились шесть человек. В 1.39 пожар был локализован. В 2.00 ликвидировано открытое горение. Представитель экстренных служб сообщал об обнаружении тела одного человека."Была обнаружена женщина 1987 года рождения, передана медикам. Скончалась в машине скорой помощи. После ликвидации пожара на месте происшествия были обнаружены тела 2 детей и 2 мужчин", - говорится в сообщении.Пожар был полностью ликвидирован в 5.00.

https://ria.ru/20220108/otravlenie-1766981073.html

костромская область

шарья

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происшествия, костромская область, шарья, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)