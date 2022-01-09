08:33 09.01.2022 (обновлено: 08:51 09.01.2022)
В казахстанском Шымкенте 45 полицейских пострадали во время беспорядков
В казахстанском Шымкенте 45 полицейских пострадали при беспорядках, двое тяжело ранены
Сотрудники силовых структур на блок-посту
НУР-СУЛТАН, 9 янв – РИА Новости. Телесные повреждения в ходе беспорядков в казахском городе Шымкент получили 45 полицейских, сообщает департамент полиции.
"Сорок пять полицейских получили телесные повреждения во время беспорядков в Шымкенте. Двое с тяжелыми ранениями в палате спецнаблюдения. В целях предотвращения беспорядков и обеспечения безопасности горожан сотрудники полиции работают в усиленном круглосуточном режиме. Также задействованы солдаты нацгвардии и минобороны, сотрудники ДЧС. К ним на помощь пришли около тысячи жителей города. Сейчас ситуация в Шымкенте стабильная. Город находится на контроле правоохранителей", - говорится в сообщении.
Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По уточненным данным МВД республики, погибли 16 силовиков.
Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. 7 января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.