https://ria.ru/20220109/pogoda-1767024369.html

Москвичей предупредили о сильном снегопаде

Москвичей предупредили о сильном снегопаде - РИА Новости, 09.01.2022

Москвичей предупредили о сильном снегопаде

Температура теплее нормы, к вечеру снегопад и плохая видимость ожидаются в Москве в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос"... РИА Новости, 09.01.2022

2022-01-09T10:16

2022-01-09T10:16

2022-01-09T15:43

московская область (подмосковье)

москва

евгений тишковец

погода

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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Температура теплее нормы, к вечеру снегопад и плохая видимость ожидаются в Москве в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Сегодня синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится влиянием теплого атмосферного фронта с юго-запада, откуда постепенно потянутся поля снеговых туч при температурном фоне на два градуса выше положенной климатической нормы. Поэтому ожидается облачная погода, во второй половине дня временами снег, вечером сильный снег. После 19:00 видимость ухудшится до одного километра. Температура воздуха минус три-пять в городе, в Подмосковье — минус пять-семь", — рассказал Тишковец.По словам синоптика, ветер будет южный и юго-восточный — со скоростью четыре-девять метров в секунду. Атмосферное давление будет падать и составит 745 миллиметров ртутного столба.

https://ria.ru/20211228/priroda-1765832122.html

московская область (подмосковье)

москва

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московская область (подмосковье), москва, евгений тишковец, погода