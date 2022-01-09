https://ria.ru/20220109/pogibshie-1767083625.html

При пожаре в многоэтажном доме в Нью-Йорке погибли не меньше 19 человек

При пожаре в многоэтажном доме в Нью-Йорке погибли не меньше 19 человек - РИА Новости, 09.01.2022

При пожаре в многоэтажном доме в Нью-Йорке погибли не меньше 19 человек

По меньшей мере 19 человек, в том числе девять детей, погибли в результате пожара в районе Нью-Йорка Бронкс, сообщает ABC News со ссылкой на официальных лиц. РИА Новости, 09.01.2022

2022-01-09T23:16

2022-01-09T23:16

2022-01-09T23:37

в мире

сша

нью-йорк (город)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/105479/90/1054799069_0:0:3557:2001_1920x0_80_0_0_09a170075a5e4b255e71f0fca3db2a0e.jpg

НЬЮ-ЙОРК, 9 янв — РИА Новости. По меньшей мере 19 человек, в том числе девять детей, погибли в результате пожара в районе Нью-Йорка Бронкс, сообщает ABC News со ссылкой на официальных лиц. "По словам официальных лиц, по меньшей мере 19 человек погибли, в том числе девять детей, в результате масштабного пожара в Нью-Йорке в воскресенье", — говорится в сообщении телеканала.Ранее отмечалось, что 63 человека получили различные повреждения от дыма и огня. По меньшей мере 32 человека были доставлены в больницы города с травмами, опасными для жизни. По данным телеканала, власти города называют этот пожар сильнейшим за последние 30 лет.Сообщается, что в данный момент огонь потушен. Пожарное управление пока не предоставило РИА Новости официальную информацию о числе погибших и пострадавших.

https://ria.ru/20220109/pozhar-1767010366.html

сша

нью-йорк (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, нью-йорк (город)