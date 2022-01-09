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При пожаре в многоэтажном доме в Нью-Йорке погибли не меньше 19 человек
При пожаре в многоэтажном доме в Нью-Йорке погибли не меньше 19 человек - РИА Новости, 09.01.2022
При пожаре в многоэтажном доме в Нью-Йорке погибли не меньше 19 человек
По меньшей мере 19 человек, в том числе девять детей, погибли в результате пожара в районе Нью-Йорка Бронкс, сообщает ABC News со ссылкой на официальных лиц. РИА Новости, 09.01.2022
2022-01-09T23:16
2022-01-09T23:16
2022-01-09T23:37
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НЬЮ-ЙОРК, 9 янв — РИА Новости. По меньшей мере 19 человек, в том числе девять детей, погибли в результате пожара в районе Нью-Йорка Бронкс, сообщает ABC News со ссылкой на официальных лиц. "По словам официальных лиц, по меньшей мере 19 человек погибли, в том числе девять детей, в результате масштабного пожара в Нью-Йорке в воскресенье", — говорится в сообщении телеканала.Ранее отмечалось, что 63 человека получили различные повреждения от дыма и огня. По меньшей мере 32 человека были доставлены в больницы города с травмами, опасными для жизни. По данным телеканала, власти города называют этот пожар сильнейшим за последние 30 лет.Сообщается, что в данный момент огонь потушен. Пожарное управление пока не предоставило РИА Новости официальную информацию о числе погибших и пострадавших.
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23:16 09.01.2022 (обновлено: 23:37 09.01.2022)
При пожаре в многоэтажном доме в Нью-Йорке погибли не меньше 19 человек
При пожаре в жилом доме в Нью-Йорке погибли не меньше 19 человек, в том числе девять детей
НЬЮ-ЙОРК, 9 янв — РИА Новости.
По меньшей мере 19 человек, в том числе девять детей, погибли в результате пожара в районе Нью-Йорка
Бронкс, сообщает ABC News
со ссылкой на официальных лиц.
"По словам официальных лиц, по меньшей мере 19 человек погибли, в том числе девять детей, в результате масштабного пожара в Нью-Йорке в воскресенье", — говорится в сообщении телеканала.
Ранее отмечалось, что 63 человека получили различные повреждения от дыма и огня. По меньшей мере 32 человека были доставлены в больницы города с травмами, опасными для жизни. По данным телеканала, власти города называют этот пожар сильнейшим за последние 30 лет.
Сообщается, что в данный момент огонь потушен. Пожарное управление пока не предоставило РИА Новости официальную информацию о числе погибших и пострадавших.