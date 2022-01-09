https://ria.ru/20220109/peregovory-1767082494.html

Рябков прокомментировал предстоящие переговоры с США в Женеве

Рябков прокомментировал предстоящие переговоры с США в Женеве - РИА Новости, 09.01.2022

Рябков прокомментировал предстоящие переговоры с США в Женеве

Заместитель главы МИД России Сергей Рябков, комментируя предварительную часть переговоров России и США по гарантиям безопасности, которые состоятся в... РИА Новости, 09.01.2022

2022-01-09T22:58

2022-01-09T22:58

2022-01-09T23:20

в мире

сша

сергей рябков

россия

женева (город)

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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ЖЕНЕВА, 9 янв - РИА Новости. Заместитель главы МИД России Сергей Рябков, комментируя предварительную часть переговоров России и США по гарантиям безопасности, которые состоятся в понедельник в Женеве, заявил, что по его мнению, завтра участники встречи не будут тратить время зря."Разговор был сложный, но деловой, мы погрузились в материю предстоящих дел, я думаю, что завтра мы не будем времени тратить. Я никогда теряю оптимизм, всегда (им) руководствуюсь", - сказал дипломат.В воскресенье вечером в Женеве американская делегация провела с российской стороной предварительную часть переговоров по стратегической стабильности, основная часть состоится в понедельник. После этого в Брюсселе состоится заседание Совета Россия — НАТО (намечено на 12 января), а следом в Вене — консультации на площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.Москва 17 декабря опубликовала проекты договора с Соединенными Штатами и соглашения с государствами — членами НАТО, в которые включены, в частности, положения о взаимных гарантиях безопасности в Европе, неразмещении ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга и отказе от дальнейшего расширения Североатлантического альянса, в том числе за счет бывших республик СССР. Документы передали Вашингтону и его союзникам. Как заявляли в МИД, при отсутствии реакции возможен новый виток конфронтации.Владимир Путин ранее подчеркивал, что дальнейшее расширение НАТО на восток и размещение на украинской территории и в сопредельных с Россией странах наступательных вооружений — это красные линии для Москвы.

https://ria.ru/20220109/integratsiya-1767078830.html

сша

россия

женева (город)

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в мире, сша, сергей рябков, россия, женева (город), министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)