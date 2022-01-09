22:58 09.01.2022 (обновлено: 23:20 09.01.2022)
Рябков прокомментировал предстоящие переговоры с США в Женеве
Рябков о предстоящих переговорах с США: думаю, что мы не будем тратить время зря
Заместитель главы МИД РФ Сергея Рябкова
ЖЕНЕВА, 9 янв - РИА Новости. Заместитель главы МИД России Сергей Рябков, комментируя предварительную часть переговоров России и США по гарантиям безопасности, которые состоятся в понедельник в Женеве, заявил, что по его мнению, завтра участники встречи не будут тратить время зря.
"Разговор был сложный, но деловой, мы погрузились в материю предстоящих дел, я думаю, что завтра мы не будем времени тратить. Я никогда теряю оптимизм, всегда (им) руководствуюсь", - сказал дипломат.
В воскресенье вечером в Женеве американская делегация провела с российской стороной предварительную часть переговоров по стратегической стабильности, основная часть состоится в понедельник. После этого в Брюсселе состоится заседание Совета Россия — НАТО (намечено на 12 января), а следом в Вене — консультации на площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.
Москва 17 декабря опубликовала проекты договора с Соединенными Штатами и соглашения с государствами — членами НАТО, в которые включены, в частности, положения о взаимных гарантиях безопасности в Европе, неразмещении ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга и отказе от дальнейшего расширения Североатлантического альянса, в том числе за счет бывших республик СССР. Документы передали Вашингтону и его союзникам. Как заявляли в МИД, при отсутствии реакции возможен новый виток конфронтации.
Владимир Путин ранее подчеркивал, что дальнейшее расширение НАТО на восток и размещение на украинской территории и в сопредельных с Россией странах наступательных вооружений — это красные линии для Москвы.
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