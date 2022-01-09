https://ria.ru/20220109/peregovory-1767039070.html

Российская делегация прибыла в Женеву на переговоры с США

Российская делегация прибыла в Женеву на переговоры с США - РИА Новости, 09.01.2022

Российская делегация прибыла в Женеву на переговоры с США

Представители российской стороны прибыли в Женеву на переговоры с США по гарантиям безопасности. РИА Новости, 09.01.2022

2022-01-09T13:29

2022-01-09T13:29

2022-01-09T16:37

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МОСКВА/ЖЕНЕВА, 9 янв — РИА Новости. Представители российской стороны прибыли в Женеву на переговоры с США по гарантиям безопасности."Российская межведомственная делегация, возглавляемая заместителем министра иностранных дел России Сергеем Рябковым, прибыла в Женеву для участия в российско-американских переговорах по гарантиям безопасности", — говорится в сообщении Telegram-канала министерства.Первая встреча в формате ужина запланирована на вечер воскресенья. Это предварительные переговоры. Основная часть дискуссий пройдет в понедельник — в закрытом формате, на территории постпредства США при женевском отделении ООН.Американскую делегацию возглавляет первый замгоссекретаря Уэнди Шерман.После консультаций в Брюсселе состоится заседание Совета Россия — НАТО, а в Вене пройдут дискуссии на площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах.

https://ria.ru/20220109/ssha-1767034770.html

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в мире, сша, женева (город), россия