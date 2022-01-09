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https://ria.ru/20220109/paratsetamol-1767053560.html
Печень может не выдержать. С чем опасно принимать парацетамол
Врачи рассказали, с чем опасно смешивать популярное обезболивающее - РИА Новости, 09.01.2022
Печень может не выдержать. С чем опасно принимать парацетамол
Врачи рассказали о последствиях сочетания парацетамола с некоторыми продуктами, пишет Daily Express со ссылкой на исследование, опубликованное в Британском... РИА Новости, 09.01.2022
2022-01-09T16:27
2022-01-09T18:54
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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Врачи рассказали о последствиях сочетания парацетамола с некоторыми продуктами, пишет Daily Express со ссылкой на исследование, опубликованное в Британском журнале клинической фармакологии.В первую очередь медики внесли в список "запрещенных" к одновременному употреблению с парацетамолом все напитки, в которых даже в малой концентрации содержится этанол. То есть пить вместе с этим обезболивающим нельзя не только алкоголь, но еще квас и кефир.Этанол — активный ингредиент алкоголя — вместе с парацетамолом может вызвать у человека потенциально летальное повреждение печени из-за выработки токсичных метаболитов, предупредили врачи. По их словам, число случаев гепатотоксичности парацетамола у хронических алкоголиков растет."Существует повышенный риск серьезного и смертельного повреждения печени не только после острой передозировки парацетамолом (в сочетании с алкоголем. — Прим. ред.), но и при терапевтическом использовании", — говорится в научной работе.Также специалисты рассказали, что если принимать парацетамол одновременно с продуктами, богатыми пектином и углеводами, эффект от препарата наступит гораздо позже. К ним врачи отнесли многие виды овощей семейства крестоцветных: брокколи, брюссельскую и белокочанную капусту.
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здоровье - общество, здоровье, коронавирус covid-19
16:27 09.01.2022 (обновлено: 18:54 09.01.2022)
 
Врачи рассказали, с чем опасно смешивать популярное обезболивающее

Daily Express: парацетамол может серьезно повредить печень, если сочетать его с этанолом

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкТаблетки
Таблетки - РИА Новости, 1920, 09.01.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Врачи рассказали о последствиях сочетания парацетамола с некоторыми продуктами, пишет Daily Express со ссылкой на исследование, опубликованное в Британском журнале клинической фармакологии.
В первую очередь медики внесли в список "запрещенных" к одновременному употреблению с парацетамолом все напитки, в которых даже в малой концентрации содержится этанол. То есть пить вместе с этим обезболивающим нельзя не только алкоголь, но еще квас и кефир.
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Этанол — активный ингредиент алкоголя — вместе с парацетамолом может вызвать у человека потенциально летальное повреждение печени из-за выработки токсичных метаболитов, предупредили врачи. По их словам, число случаев гепатотоксичности парацетамола у хронических алкоголиков растет.
"Существует повышенный риск серьезного и смертельного повреждения печени не только после острой передозировки парацетамолом (в сочетании с алкоголем. — Прим. ред.), но и при терапевтическом использовании", — говорится в научной работе.
Также специалисты рассказали, что если принимать парацетамол одновременно с продуктами, богатыми пектином и углеводами, эффект от препарата наступит гораздо позже. К ним врачи отнесли многие виды овощей семейства крестоцветных: брокколи, брюссельскую и белокочанную капусту.
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