Задержан владелец пансионата в Кузбассе, где при ЧП погибли четыре человека
СК задержал владельца пансионата в Кузбассе, где при пожаре погибли четыре человека
© Фото : СУ СК по Кемеровской области - КузбассуСотрудники СК на месте пожара в пансионате "Золотой век" в Кемеровской области
Сотрудники СК на месте пожара в пансионате "Золотой век" в Кемеровской области
КЕМЕРОВО, 9 янв - РИА Новости. Индивидуальный предприниматель, содержащий частный пансионат для пожилых в Кузбассе, где при пожаре погибли четыре человека, задержан, ему предъявлено обвинение по ч.3 ст.238 УК РФ, сообщает пресс-служба СУ СК по Кемеровской области, добавив, что также задержана исполняющая обязанности его заместителя.
Ранее МЧС РФ сообщило, что пожар произошел в пансионате "Золотой век" на площади 10 квадратных метров. Были эвакуированы 48 человек. Погибли четыре человека. Позже в региональном главке МЧС сообщили, что пожар ликвидирован. Прокуратура региона организовала проверку. По данному факту следователи Следственного комитета по Кемеровской области возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). По данным регионального центра медицины катастроф, среди эвакуированных постояльцев пансионата пострадавших нет.
"Следственными органами Следственного комитета… по Кемеровской области… 32-летнему индивидуальному предпринимателю, содержащему частный пансионат, а также 42-летней женщине, исполняющей обязанности его заместителя без официального трудоустройства, предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц)", – сообщает ведомство.
Отмечается, что в настоящее время с участием задержанных проводятся следственные действия. На данный момент проведен осмотр здания пансионата, изъяты объекты, подтверждающие место возгорания: огнетушители, датчики аварийной пожарной сигнализации, документация Допрашиваются свидетели. В ближайшее время будет решаться вопрос об избрании обвиняемым меры пресечения в виде заключения под стражу.
Пансионат "Золотой век" расположен в Кемеровском муниципальном округе, в селе Березово на территории СНТ "Печатник".