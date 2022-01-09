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Задержан владелец пансионата в Кузбассе, где при ЧП погибли четыре человека
Задержан владелец пансионата в Кузбассе, где при ЧП погибли четыре человека - РИА Новости, 09.01.2022
Задержан владелец пансионата в Кузбассе, где при ЧП погибли четыре человека
Индивидуальный предприниматель, содержащий частный пансионат для пожилых в Кузбассе, где при пожаре погибли четыре человека, задержан, ему предъявлено обвинение РИА Новости, 09.01.2022
2022-01-09T10:05
2022-01-09T10:05
происшествия
кемеровская область
следственный комитет россии (ск рф)
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КЕМЕРОВО, 9 янв - РИА Новости. Индивидуальный предприниматель, содержащий частный пансионат для пожилых в Кузбассе, где при пожаре погибли четыре человека, задержан, ему предъявлено обвинение по ч.3 ст.238 УК РФ, сообщает пресс-служба СУ СК по Кемеровской области, добавив, что также задержана исполняющая обязанности его заместителя.Ранее МЧС РФ сообщило, что пожар произошел в пансионате "Золотой век" на площади 10 квадратных метров. Были эвакуированы 48 человек. Погибли четыре человека. Позже в региональном главке МЧС сообщили, что пожар ликвидирован. Прокуратура региона организовала проверку. По данному факту следователи Следственного комитета по Кемеровской области возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). По данным регионального центра медицины катастроф, среди эвакуированных постояльцев пансионата пострадавших нет."Следственными органами Следственного комитета… по Кемеровской области… 32-летнему индивидуальному предпринимателю, содержащему частный пансионат, а также 42-летней женщине, исполняющей обязанности его заместителя без официального трудоустройства, предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц)", – сообщает ведомство.Отмечается, что в настоящее время с участием задержанных проводятся следственные действия. На данный момент проведен осмотр здания пансионата, изъяты объекты, подтверждающие место возгорания: огнетушители, датчики аварийной пожарной сигнализации, документация Допрашиваются свидетели. В ближайшее время будет решаться вопрос об избрании обвиняемым меры пресечения в виде заключения под стражу.Пансионат "Золотой век" расположен в Кемеровском муниципальном округе, в селе Березово на территории СНТ "Печатник".
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происшествия, кемеровская область, следственный комитет россии (ск рф)
10:05 09.01.2022
 
Задержан владелец пансионата в Кузбассе, где при ЧП погибли четыре человека

СК задержал владельца пансионата в Кузбассе, где при пожаре погибли четыре человека

© Фото : СУ СК по Кемеровской области - КузбассуСотрудники СК на месте пожара в пансионате "Золотой век" в Кемеровской области
Сотрудники СК на месте пожара в пансионате Золотой век в Кемеровской области - РИА Новости, 1920, 09.01.2022
© Фото : СУ СК по Кемеровской области - Кузбассу
Сотрудники СК на месте пожара в пансионате "Золотой век" в Кемеровской области
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КЕМЕРОВО, 9 янв - РИА Новости. Индивидуальный предприниматель, содержащий частный пансионат для пожилых в Кузбассе, где при пожаре погибли четыре человека, задержан, ему предъявлено обвинение по ч.3 ст.238 УК РФ, сообщает пресс-служба СУ СК по Кемеровской области, добавив, что также задержана исполняющая обязанности его заместителя.
Ранее МЧС РФ сообщило, что пожар произошел в пансионате "Золотой век" на площади 10 квадратных метров. Были эвакуированы 48 человек. Погибли четыре человека. Позже в региональном главке МЧС сообщили, что пожар ликвидирован. Прокуратура региона организовала проверку. По данному факту следователи Следственного комитета по Кемеровской области возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). По данным регионального центра медицины катастроф, среди эвакуированных постояльцев пансионата пострадавших нет.
"Следственными органами Следственного комитета… по Кемеровской области… 32-летнему индивидуальному предпринимателю, содержащему частный пансионат, а также 42-летней женщине, исполняющей обязанности его заместителя без официального трудоустройства, предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц)", – сообщает ведомство.
Отмечается, что в настоящее время с участием задержанных проводятся следственные действия. На данный момент проведен осмотр здания пансионата, изъяты объекты, подтверждающие место возгорания: огнетушители, датчики аварийной пожарной сигнализации, документация Допрашиваются свидетели. В ближайшее время будет решаться вопрос об избрании обвиняемым меры пресечения в виде заключения под стражу.
Пансионат "Золотой век" расположен в Кемеровском муниципальном округе, в селе Березово на территории СНТ "Печатник".
Последствия пожара в пансионате в Кемеровской области. Кадры СК РФ
Вчера, 02:11
Прокуратура организовала проверку после пожара в пансионате в Кузбассе
 
ПроисшествияКемеровская областьСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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