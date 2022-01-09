https://ria.ru/20220109/otravlenie-1767020417.html
В Югре восемь человек умерли от отравления суррогатным алкоголем
В Югре восемь человек умерли от отравления суррогатным алкоголем - РИА Новости, 09.01.2022
В Югре восемь человек умерли от отравления суррогатным алкоголем
Восемь человек скончались в Ханты-Мансийском автономном округе от отравления спиртосодержащей жидкостью, возбуждено уголовное дело, сообщает региональное... РИА Новости, 09.01.2022
2022-01-09T09:17
2022-01-09T09:17
2022-01-09T09:19
происшествия
ханты-мансийский автономный округ
кондинский район
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 янв – РИА Новости. Восемь человек скончались в Ханты-Мансийском автономном округе от отравления спиртосодержащей жидкостью, возбуждено уголовное дело, сообщает региональное управление СК РФ.По данным ведомства, несколько жителей поселка Кондинское приобрели нелицензионную спиртосодержащую жидкость, после употребления которой 8 и 9 января шестеро мужчин и две женщины скончались."По факту гибели восьми жителей Кондинского района возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 238 УК РФ (сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц)", - говорится в сообщении.По факту отравления суррогатным алкоголем прокуратура организовала проверку, направленную на выявление и пресечение незаконного производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции. Ход проверки и расследование уголовного дела находятся на контроле прокуратуры округа.
https://radiosputnik.ria.ru/20220105/alkogol-1764963766.html
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ханты-мансийский автономный округ
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происшествия, ханты-мансийский автономный округ, кондинский район, следственный комитет россии (ск рф), россия
09:17 09.01.2022 (обновлено: 09:19 09.01.2022)
В Югре восемь человек умерли от отравления суррогатным алкоголем
В Югре возбудили дело после смерти восьми людей от отравления суррогатным алкоголем