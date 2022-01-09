https://ria.ru/20220109/otravlenie-1767020417.html

В Югре восемь человек умерли от отравления суррогатным алкоголем

В Югре восемь человек умерли от отравления суррогатным алкоголем - РИА Новости, 09.01.2022

В Югре восемь человек умерли от отравления суррогатным алкоголем

Восемь человек скончались в Ханты-Мансийском автономном округе от отравления спиртосодержащей жидкостью, возбуждено уголовное дело, сообщает региональное... РИА Новости, 09.01.2022

2022-01-09T09:17

2022-01-09T09:17

2022-01-09T09:19

происшествия

ханты-мансийский автономный округ

кондинский район

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 янв – РИА Новости. Восемь человек скончались в Ханты-Мансийском автономном округе от отравления спиртосодержащей жидкостью, возбуждено уголовное дело, сообщает региональное управление СК РФ.По данным ведомства, несколько жителей поселка Кондинское приобрели нелицензионную спиртосодержащую жидкость, после употребления которой 8 и 9 января шестеро мужчин и две женщины скончались."По факту гибели восьми жителей Кондинского района возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 238 УК РФ (сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц)", - говорится в сообщении.По факту отравления суррогатным алкоголем прокуратура организовала проверку, направленную на выявление и пресечение незаконного производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции. Ход проверки и расследование уголовного дела находятся на контроле прокуратуры округа.

https://radiosputnik.ria.ru/20220105/alkogol-1764963766.html

https://ria.ru/20211028/otravleniya-1756679767.html

ханты-мансийский автономный округ

кондинский район

россия

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происшествия, ханты-мансийский автономный округ, кондинский район, следственный комитет россии (ск рф), россия