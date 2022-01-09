https://ria.ru/20220109/oruzhie-1767025137.html
Владельцы оружия с 2022 года должны будут сообщать о его утере
Владельцы оружия с 2022 года должны будут сообщать о его утере - РИА Новости, 09.01.2022
Владельцы оружия с 2022 года должны будут сообщать о его утере
Владельцы оружия в России с 2022 года должны будут сообщать в Росгвардию о его утере или хищении не позднее суток с момента происшествия. Соответствующие... РИА Новости, 09.01.2022
2022-01-09T10:31
2022-01-09T10:31
2022-01-09T10:31
происшествия
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
россия
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Владельцы оружия в России с 2022 года должны будут сообщать в Росгвардию о его утере или хищении не позднее суток с момента происшествия. Соответствующие изменения в федеральный закон "Об оружии" вступят в силу 29 июня 2022 года."Об утрате или хищении оружия ... лицо, которое им владело на законном основании, обязано незамедлительно, но не позднее суток сообщить в территориальный орган федерального органа исполнительной власти, уполномоченного в сфере оборота оружия", - говорится в документе.Ранее такая норма в российском законодательстве не содержалась.
https://ria.ru/20220109/oruzhie-1767023626.html
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происшествия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), россия
Владельцы оружия с 2022 года должны будут сообщать о его утере
Владельцы оружия с 2022 года должны будут сообщать о его утере в течение суток