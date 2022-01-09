Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220109/oruzhie-1767023626.html
Оружие в России в 2022 году объявят источником повышенной опасности
Оружие в России в 2022 году объявят источником повышенной опасности - РИА Новости, 09.01.2022
Оружие в России в 2022 году объявят источником повышенной опасности
Оружие в России в 2022 году станет источником повышенной опасности. Такая формулировка содержится в изменениях в соответствующий федеральный закон, которые... РИА Новости, 09.01.2022
2022-01-09T10:07
2022-01-09T11:45
общество
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151351/12/1513511239_0:3:1036:586_1920x0_80_0_0_07b04cdd3958fbce838ec88b489e9ae7.jpg
МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Оружие в России в 2022 году станет источником повышенной опасности. Такая формулировка содержится в изменениях в соответствующий федеральный закон, которые вступят в силу 29 июня 2022-го.Ранее такой нормы в законодательстве не было."После слова "оружие" дополнить словами "является источником повышенной опасности", — говорится в документе.Суть новации и возможные последствия для владельцев объяснил РИА Новости доктор юридических наук, заведующий кафедрой уголовного процесса, правосудия и прокурорского надзора юридического факультета МГУ Леонид Головко."Речь идет в первую очередь о возможных гражданско-правовых последствиях для владельцев оружия. Лицо, являющееся владельцем оружия, будет нести ответственность, по сути, без вины", — сказал он.Например, человек мог передать кому-то оружие, даже на законных основаниях, и если с его использованием кому-то навредили, то пострадавший может подать на владельца в суд.Возможна и иная ситуация, когда злоумышленники завладели вооружением без ведома и согласия его собственника."Представьте: злоумышленники вскрыли сейф с оружием или в результате какого-то стихийного бедствия он оказался вскрыт. Оружие попало в чей-то доступ, владелец будет нести гражданскую ответственность, если ружьем или иным видом был причинен вред", — пояснил юрист.Ближайшая и понятнейшая аналогия, уточнил Головко, — это автомобиль, владелец которого несет аналогичную ответственность, если его машина нанесла кому-либо ущерб.
https://ria.ru/20220104/oruzhie-1766532084.html
https://ria.ru/20220108/reestry-1766941168.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151351/12/1513511239_127:0:911:588_1920x0_80_0_0_f1ddc4f3181b50cc18429b87ebfe4e16.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия
10:07 09.01.2022 (обновлено: 11:45 09.01.2022)
 
Оружие в России в 2022 году объявят источником повышенной опасности

Оружие в России в 2022 году по закону станет источником повышенной опасности

© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкОбразцы оружия на витрине оружейного магазина
Образцы оружия на витрине оружейного магазина - РИА Новости, 1920, 09.01.2022
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Образцы оружия на витрине оружейного магазина. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Оружие в России в 2022 году станет источником повышенной опасности. Такая формулировка содержится в изменениях в соответствующий федеральный закон, которые вступят в силу 29 июня 2022-го.
Ранее такой нормы в законодательстве не было.
"После слова "оружие" дополнить словами "является источником повышенной опасности", — говорится в документе.
Суть новации и возможные последствия для владельцев объяснил РИА Новости доктор юридических наук, заведующий кафедрой уголовного процесса, правосудия и прокурорского надзора юридического факультета МГУ Леонид Головко.
"Речь идет в первую очередь о возможных гражданско-правовых последствиях для владельцев оружия. Лицо, являющееся владельцем оружия, будет нести ответственность, по сути, без вины", — сказал он.
Пистолет - РИА Новости, 1920, 04.01.2022
4 января, 10:44
Судимым россиянам станет сложнее получить лицензию на оружие
Например, человек мог передать кому-то оружие, даже на законных основаниях, и если с его использованием кому-то навредили, то пострадавший может подать на владельца в суд.
Возможна и иная ситуация, когда злоумышленники завладели вооружением без ведома и согласия его собственника.
"Представьте: злоумышленники вскрыли сейф с оружием или в результате какого-то стихийного бедствия он оказался вскрыт. Оружие попало в чей-то доступ, владелец будет нести гражданскую ответственность, если ружьем или иным видом был причинен вред", — пояснил юрист.
Ближайшая и понятнейшая аналогия, уточнил Головко, — это автомобиль, владелец которого несет аналогичную ответственность, если его машина нанесла кому-либо ущерб.
Сотрудник Росгвардии проводит проверку в оружейном магазине в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 08.01.2022
Вчера, 11:11
Росгвардия начала формировать электронные реестры разрешений на оружие
 
ОбществоРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:10Новое ударное танковое подразделение сформировали в соединении ТОФ
00:54Мэр Нью-Йорка подтвердил, что при пожаре в Бронксе погибли 19 человек
00:52Японцев восхитил российский вертолет-"шедевр"
00:51В Атырау установили четыре блокпоста на въезде в город
00:45В Роспотребнадзоре заявили о широком распространении COVID-19 среди детей
00:42В МИД Казахстана рассказали, когда миротворцы ОДКБ покинут республику
00:38Казахстан расследует причины беспорядков, заявили в МИД республики
00:36МИД Казахстана: среди нападавших есть люди с опытом в горячих точках
00:32Армия Казахстана противостоит террористам, заявили в МИД республики
00:25В госдепе рассказали о предварительных переговорах с Россией в Женеве
00:13В Казахстане поминают жертв январских беспорядков
23:59Участок Великой Китайской стены обрушился из-за землетрясения, сообщили СМИ
23:50МЧС Чечни опровергло информацию о взрыве на нефтебазе в Гудермесе
23:35На юге Армении произошло землетрясение
23:24В Югре задержали продавцов алкоголя, от которого умерли восемь человек
23:16При пожаре в многоэтажном доме в Нью-Йорке погибли не меньше 19 человек
23:07В некоторых районах Москвы за несколько часов выпало два сантиметра снега 0:18
22:58Рябков прокомментировал предстоящие переговоры с США в Женеве
22:56Предварительные переговоры с США прошли потрясающе, заявил Рябков
22:47В США назвали бесполезные "страны-иждивенцы"
Лента новостейМолния
Новое ударное танковое подразделение сформировали в соединении ТОФМэр Нью-Йорка подтвердил, что при пожаре в Бронксе погибли 19 человекЯпонцев восхитил российский вертолет-"шедевр"В Атырау установили четыре блокпоста на въезде в городВ Роспотребнадзоре заявили о широком распространении COVID-19 среди детейВ МИД Казахстана рассказали, когда миротворцы ОДКБ покинут республикуКазахстан расследует причины беспорядков, заявили в МИД республикиМИД Казахстана: среди нападавших есть люди с опытом в горячих точкахАрмия Казахстана противостоит террористам, заявили в МИД республикиВ госдепе рассказали о предварительных переговорах с Россией в ЖеневеВ Казахстане поминают жертв январских беспорядковУчасток Великой Китайской стены обрушился из-за землетрясения, сообщили СМИМЧС Чечни опровергло информацию о взрыве на нефтебазе в ГудермесеНа юге Армении произошло землетрясениеВ Югре задержали продавцов алкоголя, от которого умерли восемь человекПри пожаре в многоэтажном доме в Нью-Йорке погибли не меньше 19 человекВ некоторых районах Москвы за несколько часов выпало два сантиметра снегаРябков прокомментировал предстоящие переговоры с США в ЖеневеПредварительные переговоры с США прошли потрясающе, заявил РябковВ США назвали бесполезные "страны-иждивенцы"