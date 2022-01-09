https://ria.ru/20220109/oruzhie-1767023626.html
Оружие в России в 2022 году объявят источником повышенной опасности
Оружие в России в 2022 году объявят источником повышенной опасности - РИА Новости, 09.01.2022
Оружие в России в 2022 году объявят источником повышенной опасности
Оружие в России в 2022 году станет источником повышенной опасности. Такая формулировка содержится в изменениях в соответствующий федеральный закон, которые... РИА Новости, 09.01.2022
2022-01-09T10:07
2022-01-09T10:07
2022-01-09T11:45
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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Оружие в России в 2022 году станет источником повышенной опасности. Такая формулировка содержится в изменениях в соответствующий федеральный закон, которые вступят в силу 29 июня 2022-го.Ранее такой нормы в законодательстве не было."После слова "оружие" дополнить словами "является источником повышенной опасности", — говорится в документе.Суть новации и возможные последствия для владельцев объяснил РИА Новости доктор юридических наук, заведующий кафедрой уголовного процесса, правосудия и прокурорского надзора юридического факультета МГУ Леонид Головко."Речь идет в первую очередь о возможных гражданско-правовых последствиях для владельцев оружия. Лицо, являющееся владельцем оружия, будет нести ответственность, по сути, без вины", — сказал он.Например, человек мог передать кому-то оружие, даже на законных основаниях, и если с его использованием кому-то навредили, то пострадавший может подать на владельца в суд.Возможна и иная ситуация, когда злоумышленники завладели вооружением без ведома и согласия его собственника."Представьте: злоумышленники вскрыли сейф с оружием или в результате какого-то стихийного бедствия он оказался вскрыт. Оружие попало в чей-то доступ, владелец будет нести гражданскую ответственность, если ружьем или иным видом был причинен вред", — пояснил юрист.Ближайшая и понятнейшая аналогия, уточнил Головко, — это автомобиль, владелец которого несет аналогичную ответственность, если его машина нанесла кому-либо ущерб.
https://ria.ru/20220104/oruzhie-1766532084.html
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общество, россия
10:07 09.01.2022 (обновлено: 11:45 09.01.2022)
Оружие в России в 2022 году объявят источником повышенной опасности
Оружие в России в 2022 году по закону станет источником повышенной опасности
МОСКВА, 9 янв — РИА Новости.
Оружие в России
в 2022 году станет источником повышенной опасности. Такая формулировка содержится в изменениях в соответствующий федеральный закон, которые вступят в силу 29 июня 2022-го.
Ранее такой нормы в законодательстве не было.
"После слова "оружие" дополнить словами "является источником повышенной опасности", — говорится в документе.
Суть новации и возможные последствия для владельцев объяснил РИА Новости доктор юридических наук, заведующий кафедрой уголовного процесса, правосудия и прокурорского надзора юридического факультета МГУ Леонид Головко.
"Речь идет в первую очередь о возможных гражданско-правовых последствиях для владельцев оружия. Лицо, являющееся владельцем оружия, будет нести ответственность, по сути, без вины", — сказал он.
Например, человек мог передать кому-то оружие, даже на законных основаниях, и если с его использованием кому-то навредили, то пострадавший может подать на владельца в суд.
Возможна и иная ситуация, когда злоумышленники завладели вооружением без ведома и согласия его собственника.
"Представьте: злоумышленники вскрыли сейф с оружием или в результате какого-то стихийного бедствия он оказался вскрыт. Оружие попало в чей-то доступ, владелец будет нести гражданскую ответственность, если ружьем или иным видом был причинен вред", — пояснил юрист.
Ближайшая и понятнейшая аналогия, уточнил Головко, — это автомобиль, владелец которого несет аналогичную ответственность, если его машина нанесла кому-либо ущерб.