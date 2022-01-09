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Российские военные сил ОДКБ в Казахстане охраняют жизненно важные объекты

Российские военные сил ОДКБ в Казахстане охраняют жизненно важные объекты - РИА Новости, 09.01.2022

Российские военные сил ОДКБ в Казахстане охраняют жизненно важные объекты

Российские десантники из состава миротворческих сил ОДКБ приступили к охране жизненно важных объектов в Казахстане, сообщило Минобороны. РИА Новости, 09.01.2022

2022-01-09T07:05

2022-01-09T07:05

2022-01-09T08:53

беспорядки в казахстане

казахстан

одкб

воздушно-десантные войска россии

россия

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АЭРОПОРТ ЖЕТЫГЕН (Казахстан), 9 янв – РИА Новости. Российские десантники из состава миротворческих сил ОДКБ приступили к охране жизненно важных объектов в Казахстане, сообщило Минобороны.Десантникам поручили охранять жизненно важные объекты.О военной помощи на фоне волнений в стране ранее попросил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) решила направить в Казахстан коллективные миротворческие силы, в их состав вошли военные из Киргизии, Армении, России, Белоруссии и Таджикистана.Руководит действиями объединенной группировки командующий российскими Воздушно-десантными войсками генерал-полковник Андрей Сердюков.Беспорядки в КазахстанеМассовые протесты в республике начались в первые дни 2022 года, поводом для недовольства жителей городов Жанаозен и Актау на западе страны стало двукратное повышение цен на сжиженный нефтяной газ, используемый для заправки машин. Впоследствии люди вышли на улицы и в других городах, произошло несколько столкновений с силовиками республики, есть жертвы со всех сторон.Участники событий, которых власти называют боевиками или террористами, предприняли несколько попыток штурма административных зданий и отделов полиции, их отбили. По данным ООН, во время протестов в Казахстане ранены около тысячи человек. МВД республики сообщило, что погибли 18 силовиков.До 19 января на всей территории Казахстана действует режим ЧП, власти зачищают площади от зачинщиков акций.Президент Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и распорядился ввести регулирование отпускных цен на топливо, однако волнения продолжились. Он также возглавил Совбез, на первом заседании которого назвал ситуацию в Казахстане "подрывом целостности государства" и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ.В пятницу Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление. Он пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Власти услышали все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, добавил он.

https://ria.ru/20220108/aerodrom-1767001262.html

https://ria.ru/20220108/mirotvortsy-1767002465.html

https://ria.ru/20220108/mirotvortsy-1767001453.html

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казахстан, одкб, воздушно-десантные войска россии, россия