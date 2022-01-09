07:05 09.01.2022 (обновлено: 08:53 09.01.2022)
Российские военные сил ОДКБ в Казахстане охраняют жизненно важные объекты
Российские миротворцы из сил ОДКБ взяли под охрану жизненно важные объекты в Казахстане
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкВыгрузка личного состава и военной техники из состава миротворческих сил ОДКБ на аэродроме в Казахстане
Выгрузка личного состава и военной техники из состава миротворческих сил ОДКБ на аэродроме в Казахстане
АЭРОПОРТ ЖЕТЫГЕН (Казахстан), 9 янв – РИА Новости. Российские десантники из состава миротворческих сил ОДКБ приступили к охране жизненно важных объектов в Казахстане, сообщило Минобороны.
"Подразделения ВДВ осуществили переброску самолетами военно-транспортной авиации из аэродромов на территории России, после разгрузки колонна совершила марш к местам дислокации, где после уяснения обстановки военнослужащие российского контингента миротворческих сил ОДКБ приступили к выполнению задач", — отметили в ведомстве.
Десантникам поручили охранять жизненно важные объекты.
О военной помощи на фоне волнений в стране ранее попросил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) решила направить в Казахстан коллективные миротворческие силы, в их состав вошли военные из Киргизии, Армении, России, Белоруссии и Таджикистана.
Руководит действиями объединенной группировки командующий российскими Воздушно-десантными войсками генерал-полковник Андрей Сердюков.
Беспорядки в Казахстане
Массовые протесты в республике начались в первые дни 2022 года, поводом для недовольства жителей городов Жанаозен и Актау на западе страны стало двукратное повышение цен на сжиженный нефтяной газ, используемый для заправки машин. Впоследствии люди вышли на улицы и в других городах, произошло несколько столкновений с силовиками республики, есть жертвы со всех сторон.
Участники событий, которых власти называют боевиками или террористами, предприняли несколько попыток штурма административных зданий и отделов полиции, их отбили. По данным ООН, во время протестов в Казахстане ранены около тысячи человек. МВД республики сообщило, что погибли 18 силовиков.
До 19 января на всей территории Казахстана действует режим ЧП, власти зачищают площади от зачинщиков акций.
Президент Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и распорядился ввести регулирование отпускных цен на топливо, однако волнения продолжились. Он также возглавил Совбез, на первом заседании которого назвал ситуацию в Казахстане "подрывом целостности государства" и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ.
В пятницу Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление. Он пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Власти услышали все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, добавил он.