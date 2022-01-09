https://ria.ru/20220109/nato-1767070786.html

Полянский раскрыл единственный смысл НАТО

Полянский раскрыл единственный смысл НАТО - РИА Новости, 09.01.2022

Полянский раскрыл единственный смысл НАТО

Единственный смысл НАТО сегодня - служить деструктивной внешней политике США, написал в своем Twitter первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский,... РИА Новости, 09.01.2022

2022-01-09T19:27

2022-01-09T19:27

2022-01-09T19:27

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ООН, 9 янв - РИА Новости. Единственный смысл НАТО сегодня - служить деструктивной внешней политике США, написал в своем Twitter первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский, комментируя слова госсекретаря США Энтони Блинкена.Ранее тот заявил, что "НАТО является оборонительным альянсом, оно существует с целью защиты, а не нападения"."Это явно лучшая шутка 2022 года! НАТО могло позиционировать себя как оборонительный (альянс - ред.) во времена существования Варшавского договора. Теперь его единственный смысл - служить деструктивной внешней политике США. Так что не рассказывайте эту шутку афганцам и остальным, недавно пострадавшим от "оборонительности" НАТО", - написал Полянский.

https://ria.ru/20220107/rossiya-ssha-1766830101.html

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в мире, сша, оон, нато, энтони блинкен, дмитрий полянский, россия