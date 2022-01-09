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Что будет, если "загнать" Россию в угол? Шведы знают ответ
Шведы объяснили, почему опасно "загонять в угол" Россию вступлением в НАТО - РИА Новости, 09.01.2022
Что будет, если "загнать" Россию в угол? Шведы знают ответ
Читатели газеты Dagens Nyheter высказались о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО для "противостояния" России. РИА Новости, 09.01.2022
2022-01-09T19:15
2022-01-09T19:18
политика
сша
оон
финляндия
швеция
владимир путин
джо байден
нато
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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Читатели газеты Dagens Nyheter высказались о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО для "противостояния" России."К сожалению, на США особенно полагаться не стоит, так что я думаю, что нам нужно больше рассчитывать на самих себя и вместо этого сформировать сотрудничество с Финляндией и остальными скандинавскими странами, насколько это возможно", — полагает Björn Karlsson."Швеция не должна вступать в НАТО. Военный блок уже нарушал международные законы и выходил за границы мандата ООН. Бомбил европейские страны и столицы. Швеция не должна быть в таких организациях", — подчеркнул Jimmy Sandberg."Не слишком умно со стороны Хельсинки ныть о членстве в альянсе. Россия может перестать вести с ним дела. (Бывший президент Финляндии — Прим. ред.) Кекконен был гораздо умнее нынешних финских политиков", — заметил Janez Brozovic."Швеция должна немедленно объединить усилия с нашим братским народом и как можно скорее подать заявку на вступление в блок. Кроме того, при широкой поддержке парламента нужно разработать долгосрочный план оборонной политики", — убежден Staffan Eriksson.Как ранее заявил президент Финляндии Саули Ниинисте, российские предложения по проектам договоров с США "идут в разрез с моделью безопасности в Европе". Он добавил, что Хельсинки сохраняет за собой право в любое время обратиться с просьбой о приеме в Североатлантический альянс. Программный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Иван Тимофеев считает, что заявление финского лидера о вступлении в блок не стоит воспринимать всерьез. По его словам, страна решает вопросы обороны самостоятельно, поэтому радикальной потребности в военном союзе у нее нет.В воскресенье вечером в Женеве американская делегация проведет с российской стороной предварительную часть переговоров по стратегической стабильности, основная часть состоится в понедельник. После этого в Брюсселе пройдет заседание Совета Россия — НАТО (намечено на 12 января), а следом в Вене — консультации на площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.Россия 17 декабря опубликовала проекты договоров с США и НАТО, в которые включены, в частности, положения о взаимных гарантиях безопасности в Европе, неразмещении ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга и отказе от дальнейшего расширения Североатлантического альянса, в том числе за счет бывших республик СССР. Документы передали Вашингтону и его союзникам. Как заявили в МИД, при отсутствии реакции возможен новый виток конфронтации.Президенты США и России Джо Байден и Владимир Путин 30 декабря также провели 50-минутную телефонную беседу. Хозяин Белого дома четко заявил, что США не намерены размещать на Украине ударные наступательные вооружения, но предупредил о возможных санкциях. В свою очередь, Путин заметил, что в таком случае может последовать полный разрыв отношений.Владимир Путин ранее подчеркивал, что дальнейшее расширение НАТО на восток и размещение на украинской территории и в сопредельных с Россией странах наступательных вооружений — это красные линии для Москвы.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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политика, сша, оон, финляндия, швеция, владимир путин, джо байден, нато, саули ниинисте, россия
19:15 09.01.2022 (обновлено: 19:18 09.01.2022)
 
Шведы объяснили, почему опасно "загонять в угол" Россию вступлением в НАТО

Читатели Dagens Nyheter предупредили Запад о последствиях давления на Россию

© AP Photo / TT Agency/Susanne LindholmАмериканские истребители на аэродроме в Швеции во время учений войск НАТО в Балтийском регионе
Американские истребители на аэродроме в Швеции во время учений войск НАТО в Балтийском регионе - РИА Новости, 1920, 09.01.2022
© AP Photo / TT Agency/Susanne Lindholm
Американские истребители на аэродроме в Швеции во время учений войск НАТО в Балтийском регионе. Архивное фото
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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Читатели газеты Dagens Nyheter высказались о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО для "противостояния" России.
"К сожалению, на США особенно полагаться не стоит, так что я думаю, что нам нужно больше рассчитывать на самих себя и вместо этого сформировать сотрудничество с Финляндией и остальными скандинавскими странами, насколько это возможно", — полагает Björn Karlsson.
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"Швеция не должна вступать в НАТО. Военный блок уже нарушал международные законы и выходил за границы мандата ООН. Бомбил европейские страны и столицы. Швеция не должна быть в таких организациях", — подчеркнул Jimmy Sandberg.
"Не слишком умно со стороны Хельсинки ныть о членстве в альянсе. Россия может перестать вести с ним дела. (Бывший президент Финляндии — Прим. ред.) Кекконен был гораздо умнее нынешних финских политиков", — заметил Janez Brozovic.

"Пережили же мы как-то холодную войну без вступления в НАТО, переживем и это. Если, конечно, Россию не будут загонять в угол, потому что тогда как раз нет никаких гарантий", — считает Ulf Palm.

"Швеция должна немедленно объединить усилия с нашим братским народом и как можно скорее подать заявку на вступление в блок. Кроме того, при широкой поддержке парламента нужно разработать долгосрочный план оборонной политики", — убежден Staffan Eriksson.
Как ранее заявил президент Финляндии Саули Ниинисте, российские предложения по проектам договоров с США "идут в разрез с моделью безопасности в Европе". Он добавил, что Хельсинки сохраняет за собой право в любое время обратиться с просьбой о приеме в Североатлантический альянс. Программный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Иван Тимофеев считает, что заявление финского лидера о вступлении в блок не стоит воспринимать всерьез. По его словам, страна решает вопросы обороны самостоятельно, поэтому радикальной потребности в военном союзе у нее нет.
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В воскресенье вечером в Женеве американская делегация проведет с российской стороной предварительную часть переговоров по стратегической стабильности, основная часть состоится в понедельник. После этого в Брюсселе пройдет заседание Совета Россия — НАТО (намечено на 12 января), а следом в Вене — консультации на площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.
Россия 17 декабря опубликовала проекты договоров с США и НАТО, в которые включены, в частности, положения о взаимных гарантиях безопасности в Европе, неразмещении ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга и отказе от дальнейшего расширения Североатлантического альянса, в том числе за счет бывших республик СССР. Документы передали Вашингтону и его союзникам. Как заявили в МИД, при отсутствии реакции возможен новый виток конфронтации.
Президенты США и России Джо Байден и Владимир Путин 30 декабря также провели 50-минутную телефонную беседу. Хозяин Белого дома четко заявил, что США не намерены размещать на Украине ударные наступательные вооружения, но предупредил о возможных санкциях. В свою очередь, Путин заметил, что в таком случае может последовать полный разрыв отношений.
Владимир Путин ранее подчеркивал, что дальнейшее расширение НАТО на восток и размещение на украинской территории и в сопредельных с Россией странах наступательных вооружений — это красные линии для Москвы.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Посол РФ в США Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 08.01.2022
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Посол России в США назвал НАТО рудиментом холодной войны
 
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