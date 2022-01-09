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Богатых россиян хотят лишить половины дохода
В Госдуме предложили забирать у богатых россиян до половины дохода - РИА Новости, 09.01.2022
Богатых россиян хотят лишить половины дохода
Депутат Госдумы Михаил Щапов в беседе с Ura.ru предложил существенно повысить налоги для богатых россиян. РИА Новости, 09.01.2022
2022-01-09T11:19
2022-01-09T18:48
экономика
общество
госдума рф
михаил щапов
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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Депутат Госдумы Михаил Щапов в беседе с Ura.ru предложил существенно повысить налоги для богатых россиян.По его словам, при доходе свыше десяти миллионов рублей в год ставку НДФЛ следует поднять до 25 процентов, а для сверхприбыли — до 40-50 процентов. При этом для россиян, получающих сумму, равную или меньше минимального размера оплаты труда, налог нужно снизить до пяти процентов или вовсе до нуля. Парламентарий подчеркнул, что такая мера поможет снизить социальную напряженность."Сейчас основной социальный разлом — это колоссальный разрыв в доходах граждан. Санитарка в удаленном поселке получает 10-15 тысяч рублей в месяц, а член правления крупного банка — десятки и сотни миллионов рублей. Людей это раздражает, особенно когда потом выясняется, что у этого члена правления банк довели до банкротства, от которого в итоге пострадали обычные вкладчики", — отметил парламентарий.Ранее старший партнер коллегии адвокатов "Адамова и партнеры" Ирина Адамова напомнила россиянам о налогах на подарки. По ее словам, если гражданин не состоит с дарителем в родственных отношениях, то налогом будет облагаться объект, подлежащий регистрации, например, недвижимое имущество или транспортное средство.Как уточнил специальный советник по налоговым вопросам КА Pen &amp; Paper Андрей Локис, если презент стоимостью больше трех тысяч рублей дарит организация, то она должна зафиксировать это документально.
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экономика, общество, госдума рф, михаил щапов
11:19 09.01.2022 (обновлено: 18:48 09.01.2022)
 
В Госдуме предложили забирать у богатых россиян до половины дохода

Депутат Госдумы Щапов предложил повысить налог на сверхприбыль для богатых до 50 процентов

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкМонеты России
Монеты России - РИА Новости, 1920, 09.01.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Депутат Госдумы Михаил Щапов в беседе с Ura.ru предложил существенно повысить налоги для богатых россиян.
По его словам, при доходе свыше десяти миллионов рублей в год ставку НДФЛ следует поднять до 25 процентов, а для сверхприбыли — до 40-50 процентов. При этом для россиян, получающих сумму, равную или меньше минимального размера оплаты труда, налог нужно снизить до пяти процентов или вовсе до нуля. Парламентарий подчеркнул, что такая мера поможет снизить социальную напряженность.
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"Сейчас основной социальный разлом — это колоссальный разрыв в доходах граждан. Санитарка в удаленном поселке получает 10-15 тысяч рублей в месяц, а член правления крупного банка — десятки и сотни миллионов рублей. Людей это раздражает, особенно когда потом выясняется, что у этого члена правления банк довели до банкротства, от которого в итоге пострадали обычные вкладчики", — отметил парламентарий.
Ранее старший партнер коллегии адвокатов "Адамова и партнеры" Ирина Адамова напомнила россиянам о налогах на подарки. По ее словам, если гражданин не состоит с дарителем в родственных отношениях, то налогом будет облагаться объект, подлежащий регистрации, например, недвижимое имущество или транспортное средство.
Как уточнил специальный советник по налоговым вопросам КА Pen & Paper Андрей Локис, если презент стоимостью больше трех тысяч рублей дарит организация, то она должна зафиксировать это документально.
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ЭкономикаОбществоГосдума РФМихаил Щапов
 
 
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