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Биография Михаила Мурашко

Биография Михаила Мурашко - РИА Новости, 09.01.2022

Биография Михаила Мурашко

Министр здравоохранения РФ Михаил Альбертович Мурашко родился 9 января 1967 года в городе Свердловске (ныне Екатеринбург). РИА Новости, 09.01.2022

2022-01-09T04:22

2022-01-09T04:22

2022-01-09T04:22

справки

екатеринбург

михаил мурашко

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Министр здравоохранения РФ Михаил Альбертович Мурашко родился 9 января 1967 года в городе Свердловске (ныне Екатеринбург).В 1986‑1988 годах проходил службу в Вооруженных силах МВД СССР.В 1992 году окончил Уральский государственный медицинский институт (ныне университет). Доктор медицинских наук (2006) по специальностям "Организация здравоохранения и общественное здоровье" и "Акушерство и гинекология".С 1992 года по 1996 год – врач‑интерн, врач‑акушер‑гинеколог в республиканкой больнице Коми в Сыктывкаре.С марта 1996 года – заместитель главного врача по консультативно‑диагностической работе, главный врач республиканского государственного учреждения "Коми республиканский перинатальный центр".С 1996 по 2000 год занимал пост главного врача Республиканского медицинского объединения.С 2000 по 2006 год был главврачом Республиканского перинатального центра.С 2006 по 2011 год занимал пост министра здравоохранения Республики Коми.В 2011-2012 годах заведовал кафедрой акушерства и гинекологии с курсом педиатрии Коми филиал ГБОУ ВПО "Кировская государственной медицинской академии" Минздравсоцразвития России.В 2012 году Михаил Мурашко был назначен заместителем руководителя Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения.С 2013 по 2015 год – временно исполняющий обязанности руководителя Росздравнадзора.14 июля 2015 года был назначен руководителем Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения. 21 января 2020 года указом президента РФ назначен министром здравоохранения РФ.Профессор, преподавал в Первом Московском государственном медицинском университете им. И.М. Сеченова, был заведующим кафедрой БМТ-5 "Исследования, испытания и эксплуатация медицинской техники" в Московском государственном техническом университете имени Н.Э. Баумана.Действительный государственный советник Российской Федерации 2 класса. Награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени (2018). Отмечен благодарностью правительства РФ за заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу (2016). Главный редактор медицинского журнала "Национальное здравоохранение". Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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справки, екатеринбург, михаил мурашко