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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220109/modeli-1767007857.html
Почему провалились прогнозы по COVID-19
Названа причина неэффективности моделей прогнозирования COVID-19 - РИА Новости, 09.01.2022
Почему провалились прогнозы по COVID-19
Как будет распространяться COVID-19, пытаются прогнозировать не только медики, но и математики. Причину, почему у последних это не всегда получается точно,... РИА Новости, 09.01.2022
2022-01-09T02:08
2022-01-09T02:08
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Как будет распространяться COVID-19, пытаются прогнозировать не только медики, но и математики. Причину, почему у последних это не всегда получается точно, назвал в интервью радио Sputnik доктор физико-математических наук Андрей Леонидов.Пандемия COVID-19 поставила перед учеными вопрос, как будет происходить распространение инфекции, когда ожидать всплесков и спадов заболеваемости. С помощью методов математического моделирования сначала удавалось получать достаточно точные прогнозы эпидемического процесса, но затем ситуация усложнилась, рассказал доктор физико-математических наук, ведущий научный сотрудник Физического института имени П.Н. Лебедева РАН Андрей Леонидов. Быстрая эволюция вируса меняет многие параметры, которые приходится учитывать математикам.Чтобы математическое прогнозирование было точным, необходимо не реже раза в неделю обновлять данные, на которых основывается модель, продолжил он. При этом ученые должны использовать методы, учитывающие влияние на развитие системы каждого из ее изменчивых элементов."Единственный способ с таким справиться – иметь команду с моделью агентного типа (при агентном моделировании развитие системы определяется свойствами и поведением всех ее элементов, по принципу "снизу вверх", – ред.), не общую, а очень конкретную, в которую все заложено, и в которой бы отслеживались критичные для предсказания параметры", – объяснил Андрей Леонидов в интервью радио Sputnik.Модель должна основываться на анализе десятков факторов, таких как ход вакцинации, перечень наиболее опасных с точки зрения заражения коронавирусом общественных мест и так далее, заключил математик.
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коронавирус covid-19
02:08 09.01.2022
 
Названа причина неэффективности моделей прогнозирования COVID-19

Эксперт Леонидов: модели прогнозирования COVID-19 не сработали из-за неполноты данных

© REUTERS / Henry NichollsЛюди в защитных масках
Люди в защитных масках - РИА Новости, 1920, 09.01.2022
© REUTERS / Henry Nicholls
Люди в защитных масках
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Как будет распространяться COVID-19, пытаются прогнозировать не только медики, но и математики. Причину, почему у последних это не всегда получается точно, назвал в интервью радио Sputnik доктор физико-математических наук Андрей Леонидов.
Пандемия COVID-19 поставила перед учеными вопрос, как будет происходить распространение инфекции, когда ожидать всплесков и спадов заболеваемости. С помощью методов математического моделирования сначала удавалось получать достаточно точные прогнозы эпидемического процесса, но затем ситуация усложнилась, рассказал доктор физико-математических наук, ведущий научный сотрудник Физического института имени П.Н. Лебедева РАН Андрей Леонидов. Быстрая эволюция вируса меняет многие параметры, которые приходится учитывать математикам.
"Например, время от попадания вируса в организм до появления симптомов при заражении штаммом "дельта" отличается от прошлых вариантов. Еще при первоначальном варианте вируса процент тяжелобольных пациентов и процент госпитализаций был ниже", – добавил эксперт.
Чтобы математическое прогнозирование было точным, необходимо не реже раза в неделю обновлять данные, на которых основывается модель, продолжил он. При этом ученые должны использовать методы, учитывающие влияние на развитие системы каждого из ее изменчивых элементов.
"Единственный способ с таким справиться – иметь команду с моделью агентного типа (при агентном моделировании развитие системы определяется свойствами и поведением всех ее элементов, по принципу "снизу вверх", – ред.), не общую, а очень конкретную, в которую все заложено, и в которой бы отслеживались критичные для предсказания параметры", – объяснил Андрей Леонидов в интервью радио Sputnik.
Модель должна основываться на анализе десятков факторов, таких как ход вакцинации, перечень наиболее опасных с точки зрения заражения коронавирусом общественных мест и так далее, заключил математик.
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