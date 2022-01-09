https://ria.ru/20220109/modeli-1767007857.html

Почему провалились прогнозы по COVID-19

Названа причина неэффективности моделей прогнозирования COVID-19 - РИА Новости, 09.01.2022

Почему провалились прогнозы по COVID-19

Как будет распространяться COVID-19, пытаются прогнозировать не только медики, но и математики. Причину, почему у последних это не всегда получается точно,... РИА Новости, 09.01.2022

2022-01-09T02:08

2022-01-09T02:08

2022-01-09T02:08

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Как будет распространяться COVID-19, пытаются прогнозировать не только медики, но и математики. Причину, почему у последних это не всегда получается точно, назвал в интервью радио Sputnik доктор физико-математических наук Андрей Леонидов.Пандемия COVID-19 поставила перед учеными вопрос, как будет происходить распространение инфекции, когда ожидать всплесков и спадов заболеваемости. С помощью методов математического моделирования сначала удавалось получать достаточно точные прогнозы эпидемического процесса, но затем ситуация усложнилась, рассказал доктор физико-математических наук, ведущий научный сотрудник Физического института имени П.Н. Лебедева РАН Андрей Леонидов. Быстрая эволюция вируса меняет многие параметры, которые приходится учитывать математикам.Чтобы математическое прогнозирование было точным, необходимо не реже раза в неделю обновлять данные, на которых основывается модель, продолжил он. При этом ученые должны использовать методы, учитывающие влияние на развитие системы каждого из ее изменчивых элементов."Единственный способ с таким справиться – иметь команду с моделью агентного типа (при агентном моделировании развитие системы определяется свойствами и поведением всех ее элементов, по принципу "снизу вверх", – ред.), не общую, а очень конкретную, в которую все заложено, и в которой бы отслеживались критичные для предсказания параметры", – объяснил Андрей Леонидов в интервью радио Sputnik.Модель должна основываться на анализе десятков факторов, таких как ход вакцинации, перечень наиболее опасных с точки зрения заражения коронавирусом общественных мест и так далее, заключил математик.

https://ria.ru/20220108/koronavirus-1766984184.html

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