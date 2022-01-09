https://ria.ru/20220109/miting-1767038913.html

В центре Киева начался митинг против "капитуляции Украины"

В центре Киева начался митинг против "капитуляции Украины" - РИА Новости, 09.01.2022

В центре Киева начался митинг против "капитуляции Украины"

Митинг с призывом к мировым лидерам "не допустить капитуляции Украины" на переговорах России и США проходит в воскресенье на Михайловской площади в Киеве возле... РИА Новости, 09.01.2022

2022-01-09T13:27

2022-01-09T13:27

2022-01-09T22:21

в мире

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киев

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совет россия-нато

россия

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КИЕВ, 9 янв — РИА Новости. Митинг с призывом к мировым лидерам "не допустить капитуляции Украины" на переговорах России и США проходит в воскресенье на Михайловской площади в Киеве возле Министерства иностранных дел страны, передает корреспондент РИА Новости.Несколько десятков человек с флагами общественной организации "Свободные люди", а также национальными флагами Украины собрались на Михайловской площади неподалеку от МИД Украины. У них нет политической символики. Они призывают, чтобы мировые лидеры не допустили капитуляции Украины."Россия хочет 10 января принудить Украину к капитуляции. Мы вышли для того, чтобы обратиться к мировым лидерам с призывом сказать "нет" (президенту России Владимиру) Путину. Компромиссы приведут только к новым войнам и жертвам", — сказал один из участников митинга.Несколько полицейских следят за общественным порядком на митинге. Обстановка в центре украинской столицы спокойная.Россия и США 9-10 января в Женеве проведут консультации по предложениям Москвы о гарантиях безопасности, после чего в Брюсселе состоится заседание Совета Россия — НАТО, а в Вене — консультации на площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах.

https://ria.ru/20220109/ukraina-1766978743.html

украина

киев

сша

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в мире, украина, киев, сша, мид украины, совет россия-нато, россия