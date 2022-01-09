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"Штурмом не взять": самые охраняемые военные объекты на планете

"Штурмом не взять": самые охраняемые военные объекты на планете - РИА Новости, 09.01.2022

"Штурмом не взять": самые охраняемые военные объекты на планете

Пункты управления армиями, подземные бункеры и секретные военные базы — на земле есть места, на охрану и оборону которых правительства не жалеют ни денег, ни... РИА Новости, 09.01.2022

2022-01-09T08:00

2022-01-09T08:00

2022-01-09T08:03

безопасность

севастополь

колорадо-спрингс

министерство обороны сша

norad

воздушно-космические силы россии

thaad

россия

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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости, Андрей Коц. Пункты управления армиями, подземные бункеры и секретные военные базы — на земле есть места, на охрану и оборону которых правительства не жалеют ни денег, ни сил. По сути, это полноценные крепости, штурм которых обернется для противника огромными потерями. О некоторых из них — в материале РИА Новости.Демилитаризованная зона (Корея)Демилитаризованная зона (ДМЗ), разделяющая Корейский полуостров по 38-й параллели, — самая закрытая и охраняемая граница на планете. Полоса земли протяженностью 241 километр и шириной четыре километра полностью закрыта как для гражданских, так и для военнослужащих. Пограничники стреляют в нарушителей без предупреждения. ДМЗ буквально усеяна минными полями, а по обе стороны от нее сосредоточены внушительные военные силы.Из 10,5 тысячи артиллерийских орудий и РСЗО сухопутных войск КНДР восемь тысяч находятся в непосредственной близости от границы. Они способны открыть шквальный огонь по наступающим войскам противника, могут обстреливать Сеул. С севера ДМЗ охраняют около 300 тысяч солдат, западное и восточное побережья прикрыты стотысячными группировками. Рядом с границей — сеть подземных укрытий, ходов сообщения и укрепленных бункеров. Пробить эту оборону если и возможно, то только с огромными потерями.Со стороны Южной Кореи дислоцируются две из трех армий сухопутных войск. По численности они уступают соседям, однако несравненно лучше оснащены и экипированы. Кроме того, в республике действуют три военных базы США, которые придут на помощь союзникам в случае начала боевых действий. В частности, вблизи ДМЗ дежурят американские комплексы противоракетной обороны THAAD.Командный пункт NORAD (США)Сердце нацбезопасности США — трехкилометровая гора Шайенн в окрестностях Колорадо-Спрингс и спрятанный под ней NORAD — Центр объединенного командования воздушно-космической обороны, управляющий американской и канадской системами ПВО и ПРО. В случае ядерной войны из этого бункера политическое и военное руководство будет руководить войсками.Строить подземную базу начали в 1961-м. За три года создали систему искусственных пещер: три тоннеля (длина 180 метров, высота 20 метров, ширина 15 метров) пересекались еще четырьмя (длина 100 метров, высота 17 метров, ширина десять метров), формируя своеобразную решетку. В камерах разместили 15 металлических конструкций, 12 из которых — фактически трехэтажные здания, у остальных — один-два уровня. Внешнюю оболочку из листов низкоуглеродистой стали толщиной 9,5 миллиметра поддерживает внутренний стальной каркас. Конструкции установлены на пружинах и могут выдержать землетрясение или взрывную волну после ядерного удара.Вход в "бункер Судного дня" — изогнутый полуторакилометровый тоннель, насквозь пронизывающий гору Шайенн — закрывает массивная дверь-гермозатвор весом 25 тонн и толщиной в метр. В окрестностях развернута многоэшелонированная система ПВО, а подразделения охраны способны выдержать многодневную осаду.Зоны запрета доступа (Россия)В Вашингтоне неоднократно утверждали, что в случае военного конфликта с Россией первоочередная задача армии США — нейтрализация так называемых зон запрета доступа (Anti-Access/AreaDenial, A2AD). Так в Пентагоне называют территорию противника, прикрытую мощной системой ПВО, противокорабельными ракетами, береговыми и оперативно-тактическими ударными комплексами, средствами радиоэлектронной борьбы. В России это Крым и Калининградская область. В НАТО считают, что войска там понесут неоправданно высокие потери.В Калининграде — штаб Балтийского флота, в области — внушительная межвидовая войсковая группировка. В частности, тут развернуты ОТРК "Искандер". В зоне их поражения — европейские базы НАТО и объекты американской ПРО. От воздушных атак регион прикрывают две зенитно-ракетных бригады и три полка радиоэлектронной борьбы.Крым — база Черноморского флота — защищен береговыми противокорабельными комплексами. Дальность стрельбы — до 500 километров, могут даже достать турецкое побережье. Любой корабль в Черном море — их потенциальная цель. Кроме того, на полуострове дислоцируется 22-й армейский корпус со штабом в Севастополе. В его составе — 1096-й отдельный зенитно-ракетный полк с современными ЗРК для отражения воздушного нападения. В тесной связке с войсками ПВО действуют соединения 4-й армии ВКС и ПВО.Военно-морская база Юйлинь (Китай)На острове Хайнань находится один из самых секретных объектов КНР. Впервые об этой базе сообщили американцы в 2008-м, предоставив спутниковые снимки двух 950-метровых пирсов и четырех причалов поменьше. По оценкам экспертов, в Юйлинь могут одновременно размещаться две авианосные ударные группы или крупные универсальные десантные корабли.Но самое интересное скрыто от спутников: основная инфраструктура расположена в скальных пещерах. По данным Пентагона, там базируются стратегические АПЛ с 12 баллистическими ядерными ракетами каждая. Места хватит для двух десятков субмарин.Остров Хайнань и база Юйлинь относятся к Южному военному округу — самому мощному в Вооруженных силах КНР. Неудивительно, ведь Пекин рассматривает Южно-Китайское море как свою вотчину и очень болезненно реагирует на попытки США действовать в этом районе.

https://ria.ru/20210701/noak-1739340448.html

севастополь

колорадо-спрингс

россия

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безопасность, севастополь, колорадо-спрингс, министерство обороны сша, norad, воздушно-космические силы россии, thaad, россия