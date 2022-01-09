https://ria.ru/20220109/kredity-1767006687.html

Что ждет должников по кредитам в 2022 году

Эксперт рассказал о нововведениях для должников по кредитам в 2022 году - РИА Новости, 09.01.2022

Что ждет должников по кредитам в 2022 году

С 2022 года те, кто задолжал банку, смогут защитить часть своих доходов от взыскания, рассказал агентству "Прайм" заслуженный юрист России Иван Соловьев. РИА Новости, 09.01.2022

2022-01-09T01:17

2022-01-09T01:17

2022-01-09T03:05

общество

долг

должники

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МОСКВА, 9 янв – РИА Новости. С 2022 года те, кто задолжал банку, смогут защитить часть своих доходов от взыскания, рассказал агентству "Прайм" заслуженный юрист России Иван Соловьев.Согласно закону № 234-ФЗ, с 1 января 2022 года у должника появится право на минимальный неприкосновенный доход. Для этого гражданин должен будет обратиться в подразделение судебных приставов, в котором возбуждено или уже ведется исполнительное производство о наложении взыскания на его доходы, с заявлением о сохранении зарплаты и иных доходов ежемесячно в размере прожиточного минимума, объясняет эксперт.Данное нововведение, однако, не коснется тех, кто задолжал по исполнительным документам, содержащим требования о взыскании алиментов; возмещении вреда, причиненного здоровью и возмещении ущерба, причиненного преступлением, добавил он.

https://ria.ru/20211230/spisanie-1766178622.html

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общество, долг, должники, россия