https://ria.ru/20220109/kredit-1767012128.html

СМИ: еще два банка спишут кредиты погибших казахстанских военнослужащих

СМИ: еще два банка спишут кредиты погибших казахстанских военнослужащих - РИА Новости, 09.01.2022

СМИ: еще два банка спишут кредиты погибших казахстанских военнослужащих

Еще два кредитно-финансовых учреждения - Сбербанк и Хоум Кредит Банк - спишут кредиты военнослужащих и полицейских, погибших в ходе беспорядков в Казахстане,... РИА Новости, 09.01.2022

2022-01-09T05:53

2022-01-09T05:53

2022-01-09T06:02

беспорядки в казахстане

в мире

казахстан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/08/1766977784_0:68:3279:1912_1920x0_80_0_0_8ab72ae2d760c116877669d67a16950c.jpg

НУР-СУЛТАН, 9 янв - РИА Новости. Еще два кредитно-финансовых учреждения - Сбербанк и Хоум Кредит Банк - спишут кредиты военнослужащих и полицейских, погибших в ходе беспорядков в Казахстане, сообщил телеканал "Хабар 24".Ранее о том же заявил один из крупнейших банков Казахстана - Halyk Bank.Кроме того, по данным телеканала, Сбербанк и Хоум Кредит Банк не будут начислять пеню казахстанцам за несвоевременные выплаты в период ЧП.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 18 силовиков.Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. Седьмого января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и что те, кто не сложит оружие, будут уничтожены. Президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.

https://radiosputnik.ria.ru/20220107/dolgi-1766893255.html

казахстан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, казахстан