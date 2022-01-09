05:53 09.01.2022 (обновлено: 06:02 09.01.2022)
СМИ: еще два банка спишут кредиты погибших казахстанских военнослужащих
"Хабар 24": еще два банка спишут кредиты погибших казахстанских военнослужащих
Военный возле сгоревшего грузовика на одной из улиц в Алма-Ате
НУР-СУЛТАН, 9 янв - РИА Новости. Еще два кредитно-финансовых учреждения - Сбербанк и Хоум Кредит Банк - спишут кредиты военнослужащих и полицейских, погибших в ходе беспорядков в Казахстане, сообщил телеканал "Хабар 24".
Ранее о том же заявил один из крупнейших банков Казахстана - Halyk Bank.
Кроме того, по данным телеканала, Сбербанк и Хоум Кредит Банк не будут начислять пеню казахстанцам за несвоевременные выплаты в период ЧП.
Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 18 силовиков.
Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. Седьмого января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и что те, кто не сложит оружие, будут уничтожены. Президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.