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"Врата ада": в Туркменистане собираются потушить газовый кратер
"Врата ада": в Туркменистане собираются потушить газовый кратер - РИА Новости, 09.01.2022
"Врата ада": в Туркменистане собираются потушить газовый кратер
Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов поручил правительству найти способ потушить горящий 40 лет газовый кратер в пустыне Каракумы. В 1971 году, когда в поисках природного газа бурили скважину, произошел обвал. Геологи решили поджечь выходящий из провала газ, рассчитывая, что он полностью выгорит за несколько дней. Но он горит до сих пор.
2022-01-09T21:31
2022-01-09T21:31
2022-01-09T21:31
видео
природный газ
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В 2018 году кратер получил официальное название "Сияние Каракумов", однако среди путешественников он известен как "Врата ада".
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"Врата ада": в Туркменистане собираются потушить газовый кратер
"Врата ада": в Туркменистане собираются потушить газовый кратер
2022-01-09T21:31
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PT0M32S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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видео, природный газ, видео
"Врата ада": в Туркменистане собираются потушить газовый кратер
Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов поручил правительству найти способ потушить горящий 40 лет газовый кратер в пустыне Каракумы. В 1971 году, когда в поисках природного газа бурили скважину, произошел обвал. Геологи решили поджечь выходящий из провала газ, рассчитывая, что он полностью выгорит за несколько дней. Но он горит до сих пор.
2022-01-09T21:31
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PT0M32S
"Врата ада": в Туркменистане собираются потушить газовый кратер
Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов поручил правительству найти способ потушить горящий 40 лет газовый кратер в пустыне Каракумы. В 1971 году, когда в поисках природного газа бурили скважину, произошел обвал. Геологи решили поджечь выходящий из провала газ, рассчитывая, что он полностью выгорит за несколько дней. Но он горит до сих пор.
В 2018 году кратер получил официальное название "Сияние Каракумов", однако среди путешественников он известен как "Врата ада".