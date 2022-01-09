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"Врата ада": в Туркменистане собираются потушить газовый кратер

"Врата ада": в Туркменистане собираются потушить газовый кратер - РИА Новости, 09.01.2022

"Врата ада": в Туркменистане собираются потушить газовый кратер

Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов поручил правительству найти способ потушить горящий 40 лет газовый кратер в пустыне Каракумы. В 1971 году, когда в поисках природного газа бурили скважину, произошел обвал. Геологи решили поджечь выходящий из провала газ, рассчитывая, что он полностью выгорит за несколько дней. Но он горит до сих пор.

2022-01-09T21:31

2022-01-09T21:31

2022-01-09T21:31

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природный газ

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В 2018 году кратер получил официальное название "Сияние Каракумов", однако среди путешественников он известен как "Врата ада".

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"Врата ада": в Туркменистане собираются потушить газовый кратер "Врата ада": в Туркменистане собираются потушить газовый кратер 2022-01-09T21:31 true PT0M32S

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