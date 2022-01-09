https://ria.ru/20220109/kostanay-1767016678.html

В Костанае вокруг главной площади остаются баррикады

В Костанае вокруг главной площади остаются баррикады - РИА Новости, 09.01.2022

В Костанае вокруг главной площади остаются баррикады

Второй выходной в казахстанском Костанае проходит спокойно, однако вокруг главной площади остаются баррикады, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 09.01.2022

2022-01-09T08:20

2022-01-09T08:20

2022-01-09T08:20

беспорядки в казахстане

в мире

казахстан

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КОСТАНАЙ, 9 янв - РИА Новости. Второй выходной в казахстанском Костанае проходит спокойно, однако вокруг главной площади остаются баррикады, передаёт корреспондент РИА Новости.Несмотря на то, что митингов и волнений после 5 января не было, сотрудники правоохранительных органов несут круглосуточное дежурство. В области также установлены блокпосты и ограничен проезд по трассам между регионами области. Жители казахстанского Костаная продолжают приносить дежурящим на улицах города полицейским горячую еду и чай."Будущее нашей страны - в руках силовиков. У них есть тревожные чемоданчики, сухпайки, но мы всё равно решили привозить им горячее питание и чай. Тем, кто следит за порядками на площади, а также в горотдел, где люди дежурят сутками напролёт", - рассказала РИА Новости волонтёр Лариса.В выходные в городе сохраняется стабильная обстановка. Автобусы ходят с 7.00 до 23.00 с интервалом в 30 минут, магазины работают."Люди постепенно приходят в себя. Истерик и паники я лично не наблюдал. Весь этот кавардак с незаконными демонстрациями ударил в первую очередь по обычным людям. Поэтому никакого сочувствия от меня лично они не дождутся", - признался собеседник агентства.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года -жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По уточненным данным МВД республики, погибли 16 силовиков.Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. Седьмого января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.

https://ria.ru/20220109/kazakhstan-1767015883.html

https://ria.ru/20220109/situatsiya-1767014411.html

https://ria.ru/20220109/uscherb-1767014271.html

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в мире, казахстан, оон, одкб, жанаозен, актау, касым-жомарт токаев