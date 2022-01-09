https://ria.ru/20220109/koronavirus-1767031732.html
Оперштаб назвал регион с нулевым темпом прироста случаев COVID-19
Оперштаб назвал регион с нулевым темпом прироста случаев COVID-19 - РИА Новости, 09.01.2022
Оперштаб назвал регион с нулевым темпом прироста случаев COVID-19
Прироста COVID-19 за сутки нет на Чукотке, наименьший темп прироста в Калмыкии, Туве и на Камчатке – 0,04%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с РИА Новости, 09.01.2022
2022-01-09T11:52
2022-01-09T11:52
2022-01-09T11:52
распространение коронавируса
общество
камчатский край
республика калмыкия
здоровье - общество
чукотка
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Прироста COVID-19 за сутки нет на Чукотке, наименьший темп прироста в Калмыкии, Туве и на Камчатке – 0,04%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Чукотский автономный округ - 0% 2. Республика Калмыкия, Республика Тыва, Камчатский край - 0,04%", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220109/moskva-1767031005.html
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общество, камчатский край, республика калмыкия, здоровье - общество, чукотка, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
Оперштаб назвал регион с нулевым темпом прироста случаев COVID-19
Нулевой темп прироста COVID-19 за сутки зафиксирован в Чукотском автономном округе