https://ria.ru/20220109/koronavirus-1767031383.html

В России за сутки выписали 20 751 переболевшего COVID-19

В России за сутки выписали 20 751 переболевшего COVID-19 - РИА Новости, 09.01.2022

В России за сутки выписали 20 751 переболевшего COVID-19

За сутки в РФ выписаны 20 751 человек после лечения от COVID-19, за все время выздоровели 9 686 912 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе... РИА Новости, 09.01.2022

2022-01-09T11:50

2022-01-09T11:50

2022-01-09T11:50

распространение коронавируса

общество

россия

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. За сутки в РФ выписаны 20 751 человек после лечения от COVID-19, за все время выздоровели 9 686 912 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 20 751 человек... За весь период выписано по выздоровлении по России – 9 686 912", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220109/moskva-1767031005.html

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2022

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общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии