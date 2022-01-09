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В Бишкеке опровергли участие киргизстанцев в беспорядках в Казахстане
В Бишкеке опровергли участие киргизстанцев в беспорядках в Казахстане - РИА Новости, 09.01.2022
В Бишкеке опровергли участие киргизстанцев в беспорядках в Казахстане
Спецслужбы Киргизии опровергли участие киргизстанцев в беспорядках в Казахстане, соответствующее заявление в воскресенье распространила пресс-служба киргизского РИА Новости, 09.01.2022
2022-01-09T13:53
2022-01-09T13:53
2022-01-09T13:53
беспорядки в казахстане
в мире
казахстан
киргизия
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БИШКЕК, 9 янв - РИА Новости. Спецслужбы Киргизии опровергли участие киргизстанцев в беспорядках в Казахстане, соответствующее заявление в воскресенье распространила пресс-служба киргизского Госкомитета Нацбезопасности.“Через двусторонние каналы до компетентных структур Казахстана доведено, что кыргызские граждане не имеют и не могут иметь какого-либо отношения к массовым беспорядкам и мародерствам в Казахстане”, - сказали в Госкомитете.В ведомстве выразили уверенность, что компетентные органы Казахстана “обеспечат объективность, поскольку кыргызские граждане, абсолютное большинство которых, занятые в сфере торговли и услуг, могли случайно оказаться на улице по стечению обстоятельств и быть задержанными”.“Негативные сведения в отношении кыргызских граждан, берущие свое начало из необоснованных высказываний криминального авторитета по кличке Дикий Арман, а затем подхваченные заинтересованными вбить клин между братскими кыргызами и казахами силами, особенно в такой сложный период, являются продолжением хорошо подготовленной информационной атаки, о чем сказано официальными лицами Казахстана. И, направлены на расширение территории хаоса, беспорядков”, - говорится в заявлении.Сообщается, что между компетентными структурами Киргизии и Казахстана “поддерживаются необходимые двусторонние контакты, направленные на обеспечение региональной безопасности и правопорядка, в контексте скорейшего восстановления стабильности в Казахстане”.
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в мире, казахстан, киргизия
В Бишкеке опровергли участие киргизстанцев в беспорядках в Казахстане
Киргизские спецслужбы опровергли участие собственных граждан в беспорядках в Казахстане
БИШКЕК, 9 янв - РИА Новости.
Спецслужбы Киргизии
опровергли участие киргизстанцев в беспорядках в Казахстане
, соответствующее заявление в воскресенье распространила пресс-служба киргизского Госкомитета Нацбезопасности.
“Через двусторонние каналы до компетентных структур Казахстана доведено, что кыргызские граждане не имеют и не могут иметь какого-либо отношения к массовым беспорядкам и мародерствам в Казахстане”, - сказали в Госкомитете.
В ведомстве выразили уверенность, что компетентные органы Казахстана “обеспечат объективность, поскольку кыргызские граждане, абсолютное большинство которых, занятые в сфере торговли и услуг, могли случайно оказаться на улице по стечению обстоятельств и быть задержанными”.
“Негативные сведения в отношении кыргызских граждан, берущие свое начало из необоснованных высказываний криминального авторитета по кличке Дикий Арман, а затем подхваченные заинтересованными вбить клин между братскими кыргызами и казахами силами, особенно в такой сложный период, являются продолжением хорошо подготовленной информационной атаки, о чем сказано официальными лицами Казахстана. И, направлены на расширение территории хаоса, беспорядков”, - говорится в заявлении.
Сообщается, что между компетентными структурами Киргизии и Казахстана “поддерживаются необходимые двусторонние контакты, направленные на обеспечение региональной безопасности и правопорядка, в контексте скорейшего восстановления стабильности в Казахстане”.