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Глава МИД Кипра объявил об отставке
Глава МИД Кипра объявил об отставке - РИА Новости, 09.01.2022
Глава МИД Кипра объявил об отставке
Министр иностранных дел Кипра Никос Христодулидис выступил перед журналистами, которых пригласил в МИД, и объявил, что уходит в отставку, его заявление... РИА Новости, 09.01.2022
2022-01-09T13:53
2022-01-09T13:53
в мире
кипр
никос анастасиадис
никос христодулидис
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АФИНЫ, 9 янв - РИА Новости. Министр иностранных дел Кипра Никос Христодулидис выступил перед журналистами, которых пригласил в МИД, и объявил, что уходит в отставку, его заявление распространило правительственное бюро печати и информации."Я пригласил вас в МИД, чтобы объявить о своем решении уйти в отставку с поста министра иностранных дел. Я передал прошение об отставке президенту Кипра несколько дней назад, он принял ее в пятницу утром, она вступит в силу со вторника, 11 января 2022 года", - сообщил Христодулидис.Он поблагодарил президента Никоса Анастасиадиса за оказанное ему доверие и сказал, что отставка связана с предстоящими в 2023 году президентскими выборами."Но сегодня еще не время для каких-либо решений. Я объявлю об участии в президентских выборах 2023 года, когда приму окончательные решения", - сказал он.Отмечается, что президента Кипра избирают на пять лет прямым тайным голосованием.
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в мире, кипр, никос анастасиадис, никос христодулидис
13:53 09.01.2022
 
Глава МИД Кипра объявил об отставке

Глава МИД Кипра Христодулидис объявил об отставке

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Кипра Никос Христодулидис
Министр иностранных дел Кипра Никос Христодулидис - РИА Новости, 1920, 09.01.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел Кипра Никос Христодулидис . Архивное фото
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АФИНЫ, 9 янв - РИА Новости. Министр иностранных дел Кипра Никос Христодулидис выступил перед журналистами, которых пригласил в МИД, и объявил, что уходит в отставку, его заявление распространило правительственное бюро печати и информации.
"Я пригласил вас в МИД, чтобы объявить о своем решении уйти в отставку с поста министра иностранных дел. Я передал прошение об отставке президенту Кипра несколько дней назад, он принял ее в пятницу утром, она вступит в силу со вторника, 11 января 2022 года", - сообщил Христодулидис.
Он поблагодарил президента Никоса Анастасиадиса за оказанное ему доверие и сказал, что отставка связана с предстоящими в 2023 году президентскими выборами.
"Но сегодня еще не время для каких-либо решений. Я объявлю об участии в президентских выборах 2023 года, когда приму окончательные решения", - сказал он.
Отмечается, что президента Кипра избирают на пять лет прямым тайным голосованием.
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В миреКипрНикос АнастасиадисНикос Христодулидис
 
 
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