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Киевляне перешли на дрова
Жители новостройки в Киеве начали отапливаться дровами - РИА Новости, 09.01.2022
Киевляне перешли на дрова
В Киеве жильцы 16-этажной новостройки отапливают свои квартиры дровами, об этом сообщил портал "Обозреватель". РИА Новости, 09.01.2022
2022-01-09T07:03
2022-01-09T07:03
2022-01-09T07:03
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МОСКВА, 9 янв – РИА Новости. В Киеве жильцы 16-этажной новостройки отапливают свои квартиры дровами, об этом сообщил портал "Обозреватель".Первым об этом написал в своем Facebook киевский журналист Владимир Гуцул. "Многоэтажка "на дровах". Пока все обсуждают цены на газ и перспективы тарифов на централизованное отопление, в Киеве начала работать еще одна твердотопливная котельная в многоквартирном доме", - указал Гуцул.По его словам, к дому не подведены никакие коммуникации, кроме электричества. "Но есть и плюс - от цен на газ и отопление жители дома не зависят. Для них теперь важным показателем является стоимость дров", - сыронизировал он.Как отмечает "Обозреватель", жители ЖК уверяют, что в доме имеются водопровод и канализация, при этом проводить туда газ и не планировалось.Как сообщает издание, дом начали строить в 2014 году, квартиры в нем продавались с 2016 года, однако застройщик так и не завершил объект. По документам новостройка находится на земельном участке, который считается приусадебным. Прошлой зимой на дровяное отопление вынуждены были перейти жильцы еще одного ЖК от данного застройщика.Украинские пользователи в комментариях к посту Гуцула также активно комментировали ноу-хау жильцов многоэтажки."Европейская столица!" – написал пользователь Олег Попенко."На всех дров не хватит", - отметил Ольховский Александр."Возобновляемый источник энергии!" - сыронизировала Sasha Koval."В центре Берлина есть дома, в которых сохранились печки, и отапливаются они углем", - заметила Lidiya Burtsewa."Это наше будущее...", - добавил Виктор Дяченко.
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в мире, украина, киев
Жители новостройки в Киеве начали отапливаться дровами
В Киеве 16-этажную новостройку перевели на дровяное отопление
МОСКВА, 9 янв – РИА Новости.
В Киеве
жильцы 16-этажной новостройки отапливают свои квартиры дровами, об этом сообщил портал "Обозреватель
".
Первым об этом написал в своем Facebook киевский журналист Владимир Гуцул. "Многоэтажка "на дровах". Пока все обсуждают цены на газ и перспективы тарифов на централизованное отопление, в Киеве начала работать еще одна твердотопливная котельная в многоквартирном доме", - указал Гуцул.
По его словам, к дому не подведены никакие коммуникации, кроме электричества. "Но есть и плюс - от цен на газ и отопление жители дома не зависят. Для них теперь важным показателем является стоимость дров", - сыронизировал он.
Как отмечает "Обозреватель", жители ЖК уверяют, что в доме имеются водопровод и канализация, при этом проводить туда газ и не планировалось.
Как сообщает издание, дом начали строить в 2014 году, квартиры в нем продавались с 2016 года, однако застройщик так и не завершил объект. По документам новостройка находится на земельном участке, который считается приусадебным. Прошлой зимой на дровяное отопление вынуждены были перейти жильцы еще одного ЖК от данного застройщика.
Украинские пользователи в комментариях к посту Гуцула также активно комментировали ноу-хау жильцов многоэтажки.
"Европейская столица!" – написал пользователь Олег Попенко.
"На всех дров не хватит", - отметил Ольховский Александр.
"Возобновляемый источник энергии!" - сыронизировала Sasha Koval.
"В центре Берлина
есть дома, в которых сохранились печки, и отапливаются они углем", - заметила Lidiya Burtsewa.
"Это наше будущее...", - добавил Виктор Дяченко.