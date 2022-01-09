18:19 09.01.2022 (обновлено: 22:49 09.01.2022)
МИД заявил, что 1422 человека вылетели из Алма-Аты в Россию
МИД заявил, что 1422 человека вылетели из Алма-Аты в Россию 13 рейсами
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве
МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. В воскресенье из Алма-Аты в Россию 13 рейсами вылетели 1422 человека, говорится в Telegram-канале Департамента ситуационно-кризисного центра (ДСКЦ) МИД.
"Девятого января военно-транспортными самолетами Минобороны (13 рейсов) из Алма-Аты вылетели 1422 человека", — сказано в сообщении.
На 17:00 мск в аэропорту Чкаловский приземлились два борта.
В ведомстве напомнили, что горячая линия ДСКЦ МИД России (+7 495 695 45 45) продолжает работу.
При этом, по данным Минобороны, в Москву прилетели уже три военных самолета — в каждом по сотне российских граждан, которые прибыли в Казахстан на новогодние праздники к родным или как туристы. Впоследствии они обратились к руководству российского контингента миротворческих сил ОДКБ с просьбой помочь вернуться на родину. Официальный представитель МИД Мария Захарова указывала, что ведомство зарегистрировало 1,6 тысячи заявок от россиян на вылет из Казахстана.
Беспорядки в Казахстане
Массовые протесты в республике начались в первые дни 2022 года, поводом для недовольства жителей городов Жанаозен и Актау на западе страны стало двукратное повышение цен на сжиженный нефтяной газ, используемый для заправки машин. Впоследствии люди вышли на улицы и в других городах, произошло несколько столкновений с силовиками республики, есть жертвы со всех сторон.
Участники событий, которых власти называют боевиками или террористами, предприняли несколько попыток штурма административных зданий и отделов полиции, их отбили. По данным ООН, во время протестов в Казахстане ранены около тысячи человек. МВД республики сообщило, что погибли 16 силовиков.
До 19 января на всей территории Казахстана действует режим ЧП, власти зачищают площади от зачинщиков акций.
Президент Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и распорядился ввести регулирование отпускных цен на топливо, однако волнения продолжились. Он также возглавил Совбез, на первом заседании которого назвал ситуацию в Казахстане "подрывом целостности государства" и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ. Члены организации на время беспорядков направили в республику коллективные миротворческие силы, которые будут охранять административные и дипломатические здания и помогать местным военным поддерживать правопорядок.