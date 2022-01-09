https://ria.ru/20220109/kazakhstan-1767065659.html

МИД заявил, что 1422 человека вылетели из Алма-Аты в Россию

МИД заявил, что 1422 человека вылетели из Алма-Аты в Россию - РИА Новости, 09.01.2022

МИД заявил, что 1422 человека вылетели из Алма-Аты в Россию

В воскресенье из Алма-Аты в Россию 13 рейсами вылетели 1422 человека, говорится в Telegram-канале Департамента ситуационно-кризисного центра (ДСКЦ) МИД. РИА Новости, 09.01.2022

2022-01-09T18:19

2022-01-09T18:19

2022-01-09T22:49

беспорядки в казахстане

казахстан

алма-ата

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/16/1764922805_0:0:3134:1764_1920x0_80_0_0_32f13fea814ba1182072d5fa8b216cce.jpg

МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. В воскресенье из Алма-Аты в Россию 13 рейсами вылетели 1422 человека, говорится в Telegram-канале Департамента ситуационно-кризисного центра (ДСКЦ) МИД.На 17:00 мск в аэропорту Чкаловский приземлились два борта.В ведомстве напомнили, что горячая линия ДСКЦ МИД России (+7 495 695 45 45) продолжает работу.При этом, по данным Минобороны, в Москву прилетели уже три военных самолета — в каждом по сотне российских граждан, которые прибыли в Казахстан на новогодние праздники к родным или как туристы. Впоследствии они обратились к руководству российского контингента миротворческих сил ОДКБ с просьбой помочь вернуться на родину. Официальный представитель МИД Мария Захарова указывала, что ведомство зарегистрировало 1,6 тысячи заявок от россиян на вылет из Казахстана.Беспорядки в КазахстанеМассовые протесты в республике начались в первые дни 2022 года, поводом для недовольства жителей городов Жанаозен и Актау на западе страны стало двукратное повышение цен на сжиженный нефтяной газ, используемый для заправки машин. Впоследствии люди вышли на улицы и в других городах, произошло несколько столкновений с силовиками республики, есть жертвы со всех сторон.Участники событий, которых власти называют боевиками или террористами, предприняли несколько попыток штурма административных зданий и отделов полиции, их отбили. По данным ООН, во время протестов в Казахстане ранены около тысячи человек. МВД республики сообщило, что погибли 16 силовиков.До 19 января на всей территории Казахстана действует режим ЧП, власти зачищают площади от зачинщиков акций.Президент Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и распорядился ввести регулирование отпускных цен на топливо, однако волнения продолжились. Он также возглавил Совбез, на первом заседании которого назвал ситуацию в Казахстане "подрывом целостности государства" и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ. Члены организации на время беспорядков направили в республику коллективные миротворческие силы, которые будут охранять административные и дипломатические здания и помогать местным военным поддерживать правопорядок.

https://ria.ru/20220109/ukraina-1766978743.html

https://ria.ru/20220109/mirotvortsy-1767044949.html

казахстан

алма-ата

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Казахстан после протестов: погромы и мародерства Погромы и мародерства охватили Казахстан после протестов, начавшихся в первые дни января из-за резкого повышения цены на газ. Митинги распространились с западной газодобывающей части страны по всей территории. Толпы людей громили магазины и банкоматы, выносили электронику, бытовую технику, драгоценности из ювелирного магазина. На дорогах творился хаос. 2022-01-09T18:19 true PT0M58S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

казахстан, алма-ата, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия