https://ria.ru/20220109/kazakhstan-1767059412.html

Генштабы стран ОДКБ провели совещание по беспорядкам в Казахстане

Генштабы стран ОДКБ провели совещание по беспорядкам в Казахстане - РИА Новости, 09.01.2022

Генштабы стран ОДКБ провели совещание по беспорядкам в Казахстане

Генеральные штабы вооруженных сил стран ОДКБ провели в воскресенье совещание по беспорядкам в Казахстане, в ходе которого утвердили ряд документов по мерам... РИА Новости, 09.01.2022

2022-01-09T17:19

2022-01-09T17:19

2022-01-09T17:20

беспорядки в казахстане

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касым-жомарт токаев

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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Генеральные штабы вооруженных сил стран ОДКБ провели в воскресенье совещание по беспорядкам в Казахстане, в ходе которого утвердили ряд документов по мерам стабилизации в стране и работе миротворцев, а также решили развернуть круглосуточную работу центра круглосуточной видеосвязи с оборонными ведомствами стран организации, сообщила пресс-служба объединенного штаба ОДКБ."Девятого января 2022 года под общим руководством начальника Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковника Анатолия Сидорова в режиме видеоконференцсвязи состоялось рабочее совещание с участием представителей генеральных штабов вооруженных сил государств – членов ОДКБ", - говорится в сообщении.В ходе совещания отмечено, что переброска подразделений миротворческих сил ОДКБ в Казахстан осуществлена в кратчайшие сроки, подразделения приступили к выполнению задач, основными из которых являются охрана важных государственных и военных объектов.Также подчеркивается, что "объединенным штабом совместно с Секретариатом ОДКБ были разработаны утвержденные Советом коллективной безопасности, Советом министров обороны ОДКБ документы по мерам, направленным на нормализацию обстановки в Республике Казахстан, по формированию Коллективных миротворческих сил ОДКБ и по проведению миротворческой операции на территории Республики Казахстан".Сообщается, что объединенный штаб ОДКБ переведен на усиленный режим работы."Развернута круглосуточная работа Центра кризисного реагирования ОДКБ, обеспечивающего видеоконференцсвязь с оборонными ведомствами государств – членов ОДКБ. В целях выполнения миротворческих задач Объединенным штабом ОДКБ осуществляется координация взаимодействия между ЦКР ОДКБ, пунктом управления КМС ОДКБ, министерствами обороны государств – членов ОДКБ", - добавили в пресс-службе.В штабе также отметили, что на особый контроль взято взаимодействие с оборонными ведомствами касательно организации материально-технического обеспечения, размещения воинских контингентов государств – членов ОДКБ и восполнения необходимых средств.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По уточненным данным МВД республики, погибли 16 силовиков.Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. 7 января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.

https://radiosputnik.ria.ru/20220109/mirotvortsy-1767054766.html

https://ria.ru/20220109/mirotvortsy-1767044949.html

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Марш колонны российских миротворцев в Казахстане Из аэродрома Жетыген они следуют в районы, где будут охранять важные объекты. Часть военных уже приступили к выполнению задач. 2022-01-09T17:19 true PT1M09S

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в мире, казахстан, оон, одкб, жанаозен, актау, касым-жомарт токаев