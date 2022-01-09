https://ria.ru/20220109/kazakhstan-1767046273.html

Казахстанцы на киргизской границе рассказали о страхе вернуться на родину

Казахстанцы на киргизской границе рассказали о страхе вернуться на родину - РИА Новости, 09.01.2022

Казахстанцы на киргизской границе рассказали о страхе вернуться на родину

Сердятся, что приходится ехать через Бишкек и не одобряют мародерство и грабежи - таковы эмоции и мысли казахстанцев, с которыми поговорил корреспондент РИА... РИА Новости, 09.01.2022

2022-01-09T15:12

2022-01-09T15:12

2022-01-09T16:53

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БИШКЕК, 9 янв - РИА Новости. Сердятся, что приходится ехать через Бишкек и не одобряют мародерство и грабежи - таковы эмоции и мысли казахстанцев, с которыми поговорил корреспондент РИА Новости. Они возвращаются домой через пропускной пункт Ак-Жол на границе Казахстана и Киргизии. Через этот же пункт в Киргизию едут граждане этой страны, а таксисты, постоянно работающие на границе, рассказывают, что в первые дни протестов через нее проезжали "крутые черные джипы".Дома ждутМужчина в красной куртке и медицинской маске, гражданин Казахстана, уезжал за границу по работе, домой возвращается через аэропорт в Бишкеке - сердится."Сложность в том, что в моей стране происходит черт его знает что, и я не могу попасть в свой родной город, в свой аэропорт не могу прилететь. Вынужден приехать так. Братьям-киргизам - рахмет, здесь все организованно, все хорошо", - сказал он, отметив, что не представляет, как будет добираться до Алма-Аты после прохождения границы. Мужчина добавил, что грабежи и мародерство "не типичны" для алматинцев.Еще один человек, возвращающийся из Киргизии в Казахстан - молодая девушка в белой куртке и платке."Страшно, конечно", - ответила она на вопрос о том, не страшно ли ей возвращаться домой. "Но у меня там родные есть, поэтому возвращаюсь", - добавила она.Молодые люди, отдыхавшие в Стамбуле, приехали на большой машине, выгружают из нее вещи и параллельно делятся своим мнением о происходящем в родной стране. "Была такая сложность - связь с родными поддерживать. Три-четыре дня мы с ними связаться не могли, узнать, все ли в порядке. Мы еще переживали за наши бизнесы, захватили их мародеры или нет. Сейчас главное - границу перейти". Они же рассказали корреспонденту агентства, что в итоге с родными связаться удалось, но с использованием сразу нескольких телефонов. Причиной протестов они назвали "внутреннюю борьбу за власть". На вопрос о том, не страшно ли им возвращаться домой, парни сказали: "Нет, потому что дома нас ждут".Корреспонденту удалось пообщаться и с теми, кто следует из Казахстана в Киргизию: с молодой девушкой с ребенком, живущей с мужем в Бишкеке."Прежде чем пройти (границу - ред.), я простояла три часа, чтобы получить добро. Я не знаю, с чем это связано", - сказала она. При этом молодая мама добавила, что часть граждан Казахстана, которых она видела на границе, не пропустили через границу в Киргизию (почему - не объясняли). В Казахстане она была в Кордае - это маленькое село неподалеку от границы. Там, по словам девушки, спокойно, причем так было и в дни протестов. "Тихо, там ничего не было. Даже не пытались. Торжества даже проходят, и люди спокойно гуляют". Родственникам девушки из Алма-Аты, по ее словам, в городе страшно, многие даже не могут выйти из дома в магазин за хлебом.На границеО ситуации на границе в первые дни протестов в Казахстане корреспонденту агентства рассказал местный таксист. "Когда только начинались протесты, события были - черные джипы проезжали сюда. Чёрные, затемненные джипы, крутые. Но в целом обстановка на границе была нормальной".Кроме того, он передал корреспонденту агентства то, что рассказывали ему пассажиры: якобы казахстанские пограничники отбирали телефоны у переходивших границу (из Казахстана в Киргизию) и стирали все фото и видео на них."Телефоны у них берут, удаляют все, что там есть, в телефонах. Где они проходят паспортный контроль - вот там телефоны изымают, говорят, чтобы все удалили и ничего не рассказывали", - добавил таксист. Подтвердить эту информацию у людей, выходивших с территории Казахстана в Киргизию, не удалось, но некоторые из них сказали, что ходили подобные слухи.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 16 казахстанских силовиков, пострадали более 1,3 тысячи.Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. 7 января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.

https://ria.ru/20220109/pogibshie-1767041397.html

https://ria.ru/20220109/kazakhstan-1767033840.html

https://ria.ru/20220109/kazakhstan-1767043071.html

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Люди проходят через границу Киргизии и Казахстана на автомобильном пункте пропуска "Ак-Жол" Люди проходят через границу Киргизии и Казахстана на автомобильном пункте пропуска "Ак-Жол" 2022-01-09T15:12 true PT0M24S

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